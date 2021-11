Pekeng doktor timbog sa Imus; pasyenteng lola namatay

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Isang babae ang inaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) matapos umanong magpanggap na doktor na nagho-home service para sa mga COVID-19 patients.

Pinasok ng NBI ang clinic niya sa Imus, Cavite matapos magpanggap na pasyente ang mga NBI agent.

Lumalabas na walang lisensiya ang nagpakilalang doktor na si Annalyn Rivera.

Nagpupumiglas pa si Rivera nang damputin na siya.

Pagdating sa NBI, kinompronta siya ng anak ng pasyente niyang namatay.

Ayon kay alyas "Miriam," naisip nilang ipa-home service ang kanyang 90 anyos ina na nagka-COVID-19. Si Rivera ang inirekomenda ng isang kaanak.

Nagsimula silang magduda nang makilala ang nurse na ipinadala ni Rivera.

"Tinanong namin 'yung nurse kasi dalawa ang pangalan. Naghinala kami so hiningi namin ang ID. Kahit anong ID wala... Umamin 'yung nurse na hindi siya rehistrado," ani Miriam.

Lalo silang nagduda nang umabot sa mahigit P46,000 ang siningil ng "doktor" para sa 2 araw na pagpapagamot.

"Humihingi kami ng reseta ayaw magbigay," ani Miriam.

Pagkalipas ng 2 araw ay pumanaw ang kanyang ina.

"Siguro kung tama ang gamot na binigay niya baka humaba pa ang buhay."

Nakumpirma ng NBI sa PRC na hindi rehistrado si Rivera.

Lumalabas na may iba pang clinic ang suspek na nag-aalok ng iba pang serbisyo.

Tumangging magbigay ng panayam si Rivera.

Kulong siya sa kasong falsification of public documents, using fictitious name, illegal use of alias, illegal practice of medicine, at paglabag sa Pharmacy Act.



—Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News