Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Plano ng gobyerno na magpatupad ng "no bakuna, no ayuda" policy sa mga di bakunadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) lalo't marami pa rin sa ibang rehiyon ang ayaw na magpabakuna hanggang ngayon.

Ayon kay Department of the Interior and Local Government Undersecretary Epimaco Densing III, hindi naman nagkulang ang gobyerno sa pagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagbabakuna.

"Napag-usapan na dun sa 4Ps pinag-uusapan natin mga 6 -7 milyong kababayan natin. Kung hindi sila magpapabakuna hindi natin ire-release sa kanila 'yung kanilang ayuda under the 4Ps. Maghihigpit na tayo," ani Densing.

Kung hindi ito umubra, may iba pang plano ang DILG.

"Ang isang tinitingnan natin ay baka pwedeng amiyendahan 'yung batas 'yung RA 11525, 'yun yung batas sa vaccination program natin na palitan ang isang provision dun na hindi na voluntary ang pagbabakuna kundi mandatory na po," ani Densing.

Dagdag niya: "Its a disincentive. I think it can be justified and remember we are still under a national health emergency. In a public health emergency we have to make sure that everybody contributes to the containment of the spread of the virus. And a person who is non-vaccinated may be a potential spreader of COVID."

Pinag-iisipan din ng DILG na panagutin ang mga lokal na opisyal sa mga rehiyon na mabagal ang pagbabakuna.

Pumalag naman dito si Navotas City Mayor Toby Tiangco.

Sabi niya, matinding kumbinsihan ang dapat gawin at hayaan dapat ang mga taong mamili kung kailan sila magpapabakuna.

Hindi rin kumbinsido dito si Muntinlupa Mayor Jaime Fresnedi.

Kung isusulong naman ang mandatory vaccination ay dadaan ito sa Kongreso at puwedeng isertipika bilang urgent para gawing batas.

Panigurado naman ni Densing na wala itong paglabag sa Saligang Batas.

— Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News