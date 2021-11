Limitadong face-to-face classes maaaring payagan sa ilang kondisyon

MAYNILA - Kasama ang limitadong face-to-face classes ng mga kolehiyo at unibersidad sa papayagan sa ilalim ng Alert Level 2, kung saan napapaloob ang Kamaynilaan.

Pero ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi pa agad-agad ang pagpapatupad nito.

"Pero hindi po yan instant, hindi magkakaroon ng face-to-face sa Lunes. Kinakailangan munang pumayag ang mga LGUs at kailangang mag-retrofit muna tayo ng mga classrooms," ani Roque.

Ayon pa sa Commission on Higher Education (CHED), hindi rin dapat lalagpas sa 50 porsiyento ang kapasidad ng mga klase at fully-vaccinated na rin dapat ang mga guro at estudyante.

Magmula noong nakaraang taon ay suspendido ang face-to-face classes dahil sa pandemya at blended learning lang ang ipinapatupad sa mga nakalipas na school year.

Para payagan dito, dapat sumulat ang mga paaralan sa CHED.

Ayon sa CHED, nasa 1 milyong college students ang bakunado na sa buong bansa. Katumbas ito ng 30 porsiyento ng nasa 3 milyong college students sa bansa, ayon sa CHED.

Nitong Biyernes ay inilagay sa Alert Level 2 ang Metro Manila.

-- May mga ulat nina Arra Perez at Pia Gutierrez, ABS-CBN News