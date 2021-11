Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kung si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, dapat idiskuwalipika na ng Commission on Elections (Comelec) si presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa Halalan 2022.

Ito'y sa harap ng isinampang petisyon sa Comelec na pinapakansela ang certificate of candidacy nito dahil sa umano'y pagsisinungaling na kalipikado siyang tumakbo sa pagka-pangulo.

Dalawa ang basehan ni Carpio.

"You have Section 12 of the Omnibus Election Code, which says if you have been convicted of a crime involving moral turpitude, you're disqualified. And tax evasion involves moral turpitude," ani Carpio.

Moral turpitude ang tawag sa mga gawaing kontra sa integridad, katapatan, moralidad o tamang asal.

Pangalawa, ang National Internal Revenue Code o tax code mismo.

"The tax code, Section 253-C of the tax code says if you're a public officer and you violated provision of the tax code, you will be removed from office. You are perpetually disqualified to run from public office. You cannot vote and be voted for, period," aniya.

Magkahiwalay na basehan ito, ayon kay Carpio. Kahit isa lang, sapat na para madiskuwalipika si Marcos.

Agad inalmahan ng kampo ni Marcos ang paggamit sa salitang tax evasion.

"There is no tax evasion, only non-filing of the income tax return. As always, lagi kong pinapakiusap, in the interest of balanced and fair journalism and reporting, let us not play along the propaganda line of the 'yellows' and being pushed hard by the 'yellow wannabe political assassins,'" ani Vic Rodriguez, tagapagsalita ni Marcos.

Una nang sinabi ni dating acting Justice Secretary at election law professor Alberto Agra na hindi sapat na nahatulan lang ang isang kandidato sa isang krimen para ito ay madiskuwalipika mula sa halalan.

Dapat umanong may kasamang kulong na higit 12 buwan para madiskuwalipika sa ilalim ng Omnibus Election Code.

Multa lang ang ipinataw ng Court of Appeals kay Marcos noong 1997.

"Hindi convicted ha. Sentenced. Sentenced to imprisonment. Noong binasa ko 'yung kaso [ni Marcos], hindi siya sentenced to imprisonment. Ang nangyari, siya ay nahatulan, pero ang kanyang parusa ay walang imprisonment. Ang parusa niya ay fine lamang," ani Agra.

Hindi rin umano maituturing na crime involving moral turpitude ang kaso ni Marcos dahil nahatulan lang ito sa hindi pag-file ng income tax returns.

"Pag hindi ka lang nag-file, or peke ang iyong finile, hindi 'yun crime involving moral turpitude dahil wala namang fraud," ani Agra.

Pero para kay Howard Calleja, abogado ng 2 pang grupong balak maghain din ng petisyon laban sa kandidatura ni Marcos, kasama sa sentensiya ang kahit anong parusang ipinataw.

"When we say sentence or penalty, hindi lang naman imprisonment ang ibig sabihin ng sentence. Fine is also a penalty which is part of the sentencing of a criminal or a convict," giit ni Calleja.

Balak din ni Calleja na kuwestiyunin ang naging hatol ng Court of Appeals na hindi ipinaliwanag kung bakit multa at walang kulong na ipinataw.

"Any decision of the court especially in giving their resolution, it has to be based on facts or legal basis. So 'yung kanilang short statement there of modification without reason, I think also adds to being void ab initio their ruling or their decision," aniya.

Void ab initio ang isang desisyon kapag wala itong bisa sa simula pa lang at maaaring kuwestiyunin kahit kailan.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News