Exclusive: Papasa ba ang acting at British accent ni Lovi Poe para sa international film?

Si Dana Gillespie, isang singer at actress, ang papel na ginagampanan ni Poe. Nagbigay naman ng ‘verdict’ si Gillespie sa pag-cast sa non-Caucasian actress. Panoorin sa panayam na ito.

Ang pelikulang “The Chelsea Cowboy ay pinagbibidahan British actors na sina Alex Pettyfer bilang John Bindon at Poppy Delevingne bilang Victoria Hodge, sa direksyon ni Ben Cookson. Tungkol ito sa underworld hard-man turned- actor na si John Bindon at hango sa tunay na buhay.

Si Lovi Poe kasama si Alex Pettyfer, ang aktor na gumaganap kay John Bindon ang main character ng pelikulang “The Chelsea Cowboy”

Si Lovi Poe (gitna) kasama sina Ben Cookson (kaliwa), ang direktor ng “The Chelsea Cowboy” at Alex Pettyfer (kanan) ang bida ng nasabing pelikula

Si “Dana” (Lovi Poe) at ang tunay na Dana Gillespie sa Temple of Art and Music (TAM)

Sabi ni Poe, dream come true ang mapabilang sa pelikulang ito.

“More than anything, it’s a dream come true for me. It’s very unexpected. I’m glad that the whole production – the director, the wriadster and producer were open enough. They were accepting that a Filipino could play Dana Gillespie,” saad ni Poe.

Ang long black hair at high black boots ni “Dana” (Lovi Poe), ang signiture look ng tunay na Dana Gillespie noong late 60s hanggang early 70s.

Target i- release ang pelikulang “The Chelsea Cowboy” sa summer 2022.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kabababayan sa United Kingdom tumutok sa TFC News sa TV Patrol.