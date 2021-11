Cholera naitala sa 1 barangay sa Tanza, Cavite

CAVITE (UPDATED) — Kinumpirma ng Rural Health Unit ng Tanza nitong Biyernes ang cholera outbeak sa Barangay Calibuyo sa Cavite.

Ayon kay Tanza Municipal Health Officer Dr. Ruth Punzalan, isang 8 taong gulang na bata ang namatay nang magtae at magsuka hanggang makaranas ng malalang dehydration sa Barangay Calibuyo.

May 20 iba pang kapitbahay niya ang nagdumi at nagsuka din umano.

Sa dalawang sample na nasuri, dalawa ang nakumpirmang cholera na maituturing na umanong outbreak.

“Na-send po ‘yung mga specimen ng Calibuyo at lumitaw po Wednesday confirmed cases po ng dalawa pong cholera. So, kino-consider na po nating oubreak ito kasi ang cholera ay matagal na pong wala sa atin," saad ni Punzalan sa pahayag na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Tanza.

"So, ngayon po nagkaroon tayo ng kaso kaya outbreak,” dagdag niya.

Nasuri din ang water sample sa lugar at nakumpirmang kontaminado ito ng bacteria.

Marami rin daw ang nakaranas ng pagdudumi at pagsusuka sa Barangay Punta 1 kung saan namatay ang isang 10-buwang gulang na sanggol.

Naitala rin ang ilang kaso ng diarrhea sa Barangay Sahud Ulan.

“Hopefully ‘yung dalawa pang clustering na cases ng diarrhea sa dalawang barangay ay hindi sana cholera. Pero all the barangays po naman, ‘yung dalawang ‘yun, kontrolado na po ‘yung kondisyon ng mga batang nagta-tae,” saad ni Punzalan.

Isa namang mangingisda at maybahay ang pinakahuling tinamaan ng water-borne disease na ito, batay na rin sa kumpirmasyon ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM.

Inaalam na ng health authorities ang pinagmulan ng cholera outbreak sa nasabing barangay.

Ayon naman sa RHU ng Tanza, walang dapat ipangamba ang mga residente dahil kontrolado nila ang sitwasyon.

Ipinaalala ni Punzalan sa publiko na tiyaking malinis ang iniinom na tubig at siguruhing hindi ito nakokontamina ng dumi sa kapaligiran.

Kailangan din aniyang panatilihin ang tamang hygiene tulad ng regular na paghuhugas ng kamay.

“I-maintain natin ‘yung handwashing. Turuan ‘yung mga bata kasi unang kaso natin kaya po madali siyang nanghina, tae, suka kasi marami din pong alaga sa tiyan. (Ang mga bulate) nag-cause po ng malnutrition at 'yung kanyang cause of death ay dehydration,” saad ni Punzalan.

-- Mga ulat ni Dennis Datu at Michael Delizo, ABS-CBN News