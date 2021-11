Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Lima ang arestado sa magkahiwalay na buy-bust sa Parañaque at Navotas.

Inaresto ang 3 magkakamag-anak sa loob ng kanilang bahay nang magsagawa ng buy-bust ang pulisya sa subdivision sa Barangay San Antonio, Parañaque, Miyerkoles ng gabi.

Mahigit P2-M halaga ng shabu, nasabat sa magkakamag-anak sa buy-bust sa San Antonio, Parañaque



📸:Parañaque City Police pic.twitter.com/7kNqwt7m05 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) November 4, 2021

Sa ulat ng Parañaque City Police, huli ang 49-anyos na balo na si alyas Angel, ang 26-anyos na delivery rider na si alyas Ton, at 38-anyos na welder na si alyas Al.

Nagtangkang bumili sa target ng 1 medium sized na sachet ng shabu sa halagang P300,000.

Nasabat sa kanila ang 3 plastic ng hinihinalang shabu na nasa 300 gramo at tinatayang may halaga na mahigit P2 million.

2 taga-Las Piñas, timbog sa anti-drug operation sa Bgy. NBBS Kanluran, Navotas pic.twitter.com/IVqmRJqrlw — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) November 4, 2021

Samantala, inaresto naman ng Navotas Police ang 2 tinuturong tulak sa buy-bust sa Virgo Drive, Barangay NBBS Kaunlaran sa Navotas Huwebes ng gabi.

Ayon sa pulis, mga taga-Las Piñas ang mga suspek na sina alyas Andoy, 38; at alyas Dexter, 48.

Nakuha sa kanila ang 6 na sachet o mahigit 50 gramo ng umano’y shabu na may tinatayang halaga na P346,000.

Kinumpiska rin ang isang caliber .38 na baril, mga drug paraphernalia, at ang ginamit nilang sasakyan.

Inamin ni Dexter na gumagamit siya ng droga. Pero itinanggi ng nakababatang suspek na si Andoy na kasama siya sa pagbebenta ng droga dahil inarkila lang siya na magmaneho.

Bukod sa kasong selling and possession of illegal drugs, mahaharap din sila sa kasong illegal possession of firearms.