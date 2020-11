Umano'y lider at miyembro ng gun-for-hire group, patay sa engkuwentro sa Bulacan

Patay sa engkuwentro ang umano'y lider at isang miyembro ng gun-for-hire group sa Bulacan. Police Regional Office 3 handout photo

Nauwi sa engkuwentro ang buy-bust operation ng Bulacan Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), Provincial Field Unit (PFU), Provincial Intelligence Unit (PIU) at Pandi Municipal Police laban sa 2 suspek sa Bagong Barrio, Pandi, Bulacan Miyerkoles.

Ayon sa pulisya, kinilala ang mga napatay na suspek na sina Wilfredo Togonon alyas Willy na itinuturong lider ng isang gun-for-hire group at Michael Pegaro alyas Bungo na sangkot naman umano sa robbery hold-up at isa ring gun-for-hire.

Nakipagtransaksiyon ang isang poseur buyer sa mga suspek para makabili ng baril, pero nakaramdam umano ang mga suspek na pulis ang katransaksyon, kaya dali-daling tumakbo pabalik ng kanilang bahay at pinaputukan ang mga pulis.

Nagkaroon ng palitan ng putok na naging sanhi ng pagkamatay ng 2 suspek.

Nakuha sa mga suspek ang marked money, cal. 45 na Colt pistol na may improvised magazine, kalibre. 38 revolver na may bala, fired cartridge cases ng 9mm, at cal.38 at 4 na deformed fired bullets. - ulat ni Gracie Rutao