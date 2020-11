Poll expert dudang uusad sa korte ang hirit na recount, tigil-bilangan ni Trump

Nagbigay ng talumpati tungkol sa maagang resulta ng US Presidential Elections si Donald Trump sa East Room ng White House noong Nobyembre 4. Carlos Barria, Reuters

MAYNILA - Duda ang isang political analyst na kayang dalhin ni US President at reelectionist candidate Donald Trump sa mga korte ang kaniyang apela na itigil ang pagbibilang ng boto sa 2020 US Presidential Elections at magdemanda ng recount sa halalan.

Ayon kay University of the Philippines professor Ramon Casiple, na espesyalista pagdating sa mga eleksiyon, kailangang iprotesta ni Trump ang resulta sa korte ng kada estadong pinagdududahan niya.

Ito aniya ay dahil "federal" o mas nakatutok sa kada estado ang pagpapatupad ng mga polisiya sa Estados Unidos.

Watch more in iWantTFC

Duda rin siyang pakikialaman ng Korte Suprema sa Amerika ang apela ng reelectionist.

"Mahihirapan siya kasi ang mga question, state elections ito ano? Hindi ito nasa Supreme Court at historically, ayaw pakialaman ng Supreme Court 'yan. Kasi you have to question each and every state… Hindi 'yung parang pupunta ka sa Supreme Court ng US [tapos] kukuwestiyonin mo ang lahat ng states. Hindi ganoon, federal system sila eh. You have to bring it in the individual states,” ani Casiple sa panayam sa Teleradyo.

Miyerkoles nang sabihin ni Trump na nanalo na siya sa halalan kahit na lamang si Democratic candidate Joe Biden sa Electoral College votes, 264-214, base sa tala ng Agence France-Presse.

"We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election," aniya.

"This is a major fraud on our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop."

Nagsampa na rin ng kaso ang kampo ni Trump sa Michigan, Pennsylvania at Georgia upang ipatigil ang bilangan sa mga lugar. Nais din niyang magkaroon ng recount ng botohan sa Wisconsin.

Gayunman, giit ni Casiple na mas maraming paraan para manalo si Biden sa halalan.

"Maraming pathways si Biden para manalo. Kapag ma-question mo ang isang state [puwedeng] lumusot sa kabilang state. In fact ‘yun yung malaking problema ni Trump at this time na mas marami ang pathways to victory ni Biden sa kaniya. ‘Yun kasi ang bine-base namin eh na hindi ka puwedeng mag-base sa sarili mong pagtingin," ani Casiple.