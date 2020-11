P20.4-M halaga ng droga nasamsam, 12 suspek huli sa Taguig

Aabot sa P20.4 milyong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam sa 12 suspek na nahuli sa buy-bust operation sa Taguig City noong hapon ng Miyerkoles, ayon sa pulisya.

Kasama ang 2 menor de edad sa mga nahuli sa operasyong ikinasa sa Barangay Ususan, sabi ng mga pulis.

Nakumpiska umano ng mga awtoridad ang 30 plastic bag na naglalaman ng shabu, at 27 sachet ng marijuana at drug paraphernalia.

Narekober din ng mga operatiba ang isang "blue book" na naglalaman ng pangalan ng mga reseller at consignee, ayon kay Police Col. Celso Rodriguez, hepe ng Taguig police.

"Ina-assess namin itong blue book and we will conduct follow-up operation[s] based dun," sabi ngayong Huwebes ni Rodriguez.

Ayon naman kay Police Maj. Gen. Debold Sinas, hepe ng National Capital Region Police Office, tila maraming "new player" sa bentahan ng ilegal na droga.

"Marami pa rin po talaga kasi 'yong mga maliit na network, 'pag makuha namin big operations, mayroong nagte-take over," ani Sinas.

"We’re winning sa war, pero ito kasi, continuous ito because it's business," dagdag ng hepe. -- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News