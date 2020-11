Mga lalabag sa price caps sa COVID-19 testing binalaan ng Malacañang

Swab testing center sa Metro Manila. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA (UPDATE) - Nagbabala ang Malacañang sa mga lalabag sa price cap na itatakda ng gobyerno para sa coronavirus disease (COVID-19) testing.

Sa isang press briefing, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may parusa sa hindi susunod sa itatakdang price range.

Ipinauubaya na rin ng Malacanang sa Department of Health at Department of Trade and Industry ang pagtukoy sa price range.

"Hayaan muna natin pag-usapan iyan ng DOH at DTI, ang nakasaad lang po doon sa EO [executive order] na pinirmahan ng Presidente ay kapag hindi sumunod ang isang laboratoryo at mga ospital doon sa price range, mare-revoke po ang kanilang accreditation as licensed PCR laboratory," ani Roque.

Nitong Miyerkoles ay inilabas ng Malacañang ang EO No. 118 na nag-uutos na magkaroon ng price range sa COVID-19 testing para masiguro na may sapat na access ang publiko sa dekalidad at abot-kayang health services.

Base sa EO, ang price range ay magiging dagdag na requirement para sa accreditation at licensing ng mga ospital, laboratoryo at iba pang medical facility.

Ikinasa ito matapos makatanggap ng ulat ang mga miyembro ng Gabinete na may mga "overpriced" na COVID-19 tests.

Sa ilang pribadong ospital at clinical laboratory na napagtanungan ng ABS-CBN News, naglalaro sa P4,300 hanggang higit P8,000 ang presyo ng PCR test.

Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque, ang mataas na presyo ng COVID-19 test ay nakakadagdag sa mabigat na pasanin ng publiko.

Sabi naman ni COVID-19 national policy chief implementer Carlito Galvez, na siya ring vaccine czar, na may tulong din ang paglalagay ng price cap sa vaccine strategy ng gobyerno.

"Sa PCR [polymerase chain reaction] testing po natin, nagkaroon po tayo ng cap na iyong presyo ay talagang pinababa po natin. At ito po ay isang magandang simulation natin sa ating vaccine strategy, noong ni-ramp up natin ang testing, we mobilized both the public and the private sector, ganoon din ang gagawin natin, itong sa vaccination," ani Galvez.

-- Ulat nina Joyce Balancio at Raphael Bosano, ABS-CBN News