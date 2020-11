Matapos mabuking ang 'pastillas' modus: BI 'pinalakas' ang board of discipline

MAYNILA — Sa gitna ng alingawngaw ng kontrobersiyal na "pastillas" scam, inanunsiyo ng Bureau of Immigration (BI) ang anila'y pagbabalik ng "newly-reconstituted" at pinalakas na Board of Discipline (BOD) na layong pigilan ang mga katiwalian sa ahensya.

Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente, ipinag-utos na niya ang "one-strike policy" laban sa mga BI employees na mahuhuling dawit sa korupsiyon. Pag-aaralan na rin daw mabuti ang mga reklamo na maaaring isampa sa kanila.

"We do not tolerate corruption amongst our ranks. In support of the President's intensified drive against corruption, we have beefed up our Board of Discipline to focus on cleaning up the Bureau," ani Morente patungkol sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na labanang ang korupsiyon.

Sinabi ni Morente na kung makikitaan ng merito ang isang reklamo laban sa sino mang personnel ng Immigration ay dapat agad na irekomenda sa Department of Justice (DOJ) ang pagsasampa ng kasong administratibo.

Nagtalaga na rin ang DOJ ng limang abogado sa BOD.

Sa datos ng BI mula 2016, mayroong 131 tauhan nito ang nasuspinde at nasibak sa trabaho dahil sa katiwalian.

Nito lamang Huwebes, lagpas 80 opisyal ng BI ang kinasuhan ng National Bureau of Investigation sa Ombudsman dahil sa pagkakadawit nila sa "pastillas scam."

Sa ilalim ng pastillas modus, pinapapasok ng ilang BI employees ang mga Chinese national kapalit ng suhol.

Noong Setyembre, 19 BI officials na ang nakasuhan din ng NBI.

—Mula sa ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News