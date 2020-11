Mananahi ng 'panties for Oragon' ramdam ang hirap ng evacuees ng bagyong Rolly

Watch more in iWantTFC



MAYNILA - Isang babae sa Legazpi City, Albay ang nananahi ngayon ng mga panty para ipamahagi nang libre sa mga nasalanta ng bagyong Rolly.

“Doon po sa trahedya, sa may Guinobatan, alam ko pong kailangang-kailangan nila po ito,” pahayag ni Shirley Armero ngayong Huwebes.

Bukod sa malakas na ulan at hangin, dala rin ng supertyphoon Rolly na ikalawang nag-landfall sa Tiwi, Albay, ang malalaking tipak ng bato at lahar mula sa bulkang Mayon na nagbaon sa mga kabahayan sa Guinobatan.

“Sa nangyari sa kanila na natabunan yung bahay nila po, sa paglisan nila sa bahay, sigurado na wala silang madadalang damit. So, naisipan naming gumawa ng panty, at least makatulong man lang sa kanila,” sabi ni Armero sa panayam sa TeleRadyo.

Ayon kay Armero, ramdam na ramdam niya ang pinagdadaanan ng evacuees dahil minsan na ring nalagay sa parehong sitwasyon ang kaniyang mga mahal sa buhay noon namang bagyong Reming noong 2006.



“Dalawapu’t isang tao po ang nawala sa amin dahil d'yan. Yung mga naka-survive po, nung nakuha sila sa tabing dagat, wala silang damit, lalo po yung panty. Kaya po, yung nangyari ito sa Guinobatan, naisipan kong mag-donate ng ganitong panty para makatulong din sa kanila,” sabi niya.

Tinahi mula sa tira-tirang tela ang mga panty, at may katerno itong face mask. Nakatakda itong ipamigay ni Amero at anak niyang si Adela sa mga nasalanta ng bagyo sa darating na Sabado.