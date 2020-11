Malacañang tiniyak na hindi magkukulang sa pagkain, tubig ang mga apektado ng bagyo sa Catanduanes

MAYNILA — Tiniyak ng Malacañang nitong Huwebes na hindi pababayaan ng gobyerno na magutom ang mga residente ng Catanduanes na lubhang apektado ng dumaang bagyong Rolly.

Sa isang press briefing, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na inaayos na ang mga imprastraktura para walang maging hadlang sa pagpasok ng relief goods.

Matatandaang sinabi kasi ng lokal na pamahalaan sa Catanduanes na bagamat may dumating na na food packs mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), kaya lang nito tustusan ng pangangailangan ng mga residente sa loob lamang ng ilang araw.

“Hindi po papayagan ni Presidente Duterte na magkulang ng pagkain at tubig sa Catanduanes, iyan po ay pangako ng Presidente. Katunayan 60 tons po ng relief goods ay naririyan na, dumadaong na po sa puerto,” ani Roque.

Sa naging press briefing Huwebes, sinabi ni Catanduanes Governor Joseph Cua na tinatayang nasa 35,222 na mga pamilya o higit 142,000 na mga indibidwal ang apektado ng bagyo, at pumalo rin sa 10,448 ang mga bahay na tuluyang nasira habang nasa 19, 262 ang mga partially damaged.

Tiniyak naman ni Roque na tuloy-tuloy na ang pagpasok ng relief goods sa probinsya.

“In-assure po ako ni [Transporation Secretary Arthur] Tugade na naialis na po ang lumubog na RORO at magagamit na po natin ang puerto dito sa Catanduanes so tuloy-tuloy na po ang pasok ng relief goods kasama na pagkain at tubig,” aniya.

Umaapela naman ng tulong sa gobyerno ang ilang opisyal ng probinsya.

Humiling si Rep. Jose Teves, Jr. sa Department of Budget and Management ng 1 buwang internal revenue allotment sa probinsya.

“Sumulat ako kay [Budget] Secretary Wendel Avisado na kung pupwede itong typhoon Rolly, lahat ng tinamaan ng signal number 5, kung pupwede bigyan niyo ito ng 1 month internal revenue allotment tulad ng ginawa natin sa pandemic,” ani Teves.

Sinabi naman ni Avisado na maaaring matulungan ang mga nasalantang lugar ng iba’t ibang ahensya sa pamamagitan ng umano’y quick response fund.

Base aniya sa General Appropriations Fund ngayong taon, mayroong nakalaang P1.5 bilyon sa Department of Agriculture, P2.5 bilyon sa Department of Education, P600 milyon sa Department of Health, P250 milyon sa Office of Civil Defense (OCD), P1 bilyon sa Department of Public Works and Highways, P1.25 bilyon sa DSWD, at P100 milyon sa National Electrification Administration.

Pagbangon muli ng Catanduanes

Pagdating sa suplay ng kuryente, sinabi ni Cua na 90 porsyento ng electrical posts ay sira pa rin. Sinabi naman ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella na target nilang maibalik ang supply ng kuryente bago mag-Pasko.

Tiniyak rin ng OCD na tutulong ito para sa construction materials para mapaayos ang mga nasirang bahay.

May alok na tulong rin ang Pag-IBIG sa mga residente sa pamamagitan ng calamity loan, sabi ni Roque.

“Sa ilalim ng Pag-IBIG calamity loan program lahat ng eligible members ay maaaring humiram ng hanggang 80 porsyento ng kanilang regular Pag-IBIG savings, maaring i-avail ang calamity within 90 days mula [nang] mag-declare ng state of calamity sa kanilang lugar,” aniya.

“Ang loan ay payable sa loob 24 na buwan , kung saan deferred ang unang payment, at ang initial payment ay due sa ikatlong buwan matapos marelease ang loan,” dagdag ni Roque.

Samantala, sinabi naman ni Avisado na may magiging pulong ang NDRRMC patungkol sa epekto ng bagyo at kung irerekomenda nila sa pangulo ang pagdedeklara ng state of national calamity para mapadali ang access ng mga apektong local government units sa pondong kailangan para sila ay makabangon.