Mag-live in partner patay sa pamamaril sa kanilang bahay sa QC

MAYNILA - Patay ang isang mag-live in partner matapos sila pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Old Balara, Quezon City Miyerkoles ng gabi.

Batay sa paunang ulat ng Quezon City Police District, dead on the spot ang mga biktimang sina Jonathan Faron at "Jacque" matapos magtamo ng mga tama ng bala sa ulo sa kanilang bahay sa Lakas Street.

Ayon sa isa sa kapitbahay ng mga biktima, natutulog na sila nang bigla silang magising matapos makarinig ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 putok ng baril mag-aalas 11 y medya ng gabi.

Wala naman nakakita sa suspek.

Nakuha ng pulisya sa pinangyarihan ng krimen ang 9 na basyo mula sa hindi pa tukoy na kalibre ng baril.

Inaalam pa ngayon ang posibleng motibo sa pagpatay sa mga biktima.