Ilang taga-Catanduanes halos 4 na oras ang nilakad para makakuha ng relief goods

Gutom na ang ilang taga-Virac, Catanduanes na hindi maabutan ng relief goods dahil hindi pa rin madaanan ang ilang kalsada sa lugar kasunod ng pananalasa ng bagyong Rolly.

Kinailangan pang maglakad ng nasa 200 residente, kasama ang 57 anyos na si Gloria Tria, nang halos 4 na oras para makarating sa Barangay Hicming, kung saan nagpadala ng relief goods ang lokal na pamahalaan.

Si Tria ay taga-Barangay Dugui Too, na hindi maabutan ng tulong dahil sa landslides at mga putol na kalsada.

Ininda umano ni Tria ang pananakit ng tuhod sa sa higit 8 kilometrong lakad.

Ayon kay Tria, gutom na sila at kapag naubos ang mga natirang tanim ng saging at gabi ay wala na silang kakainin.

Nakakuha ng 5 kilong bigas at ilang de-lata si Tria, na puwede na raw na panlaman sa kumakalam na sikmura para sa ilang araw.

Isa lang ang Dugui Too sa 3 barangay na hindi naabot ng relief goods. Wala rin umanong komunikasyon sa mga lugar dahil bagsak pa rin ang signal.

Aminado rin ang lokal na pamahalaang hirap silang makalikom ng relief goods.

Maaga pa lang, nakaabang na sa paliparan ng Virac si Mayor Sinforoso Sarmiento Jr. sakaling may dumating na tulong.

"Para 'yong Virac mauna sa mga relief na ibibigay kasi kami talaga ang hard hit," ani Sarmiento.

Wala ring magawa ang lokal na pamahalaan kundi manghingi, lalo't nabasa lahat ng 8,000 sako bigas ng National Food Authority sa Catanduanes matapos sirain ng bagyo ang warehouse.

Mahaba rin ang pila sa mga water refilling station dahil wala pa ring sapat na supply ng tubig ang bayan.

“Bukas na lang po.”



“Kanina pa ako nandito.”



Residents of Virac Catanduanes troop to water refilling stations holding up empty containers Thursday morning.



Still no water supply & electricity in most areas of Virac after typhoon #RollyPH left the municipality in shambles. pic.twitter.com/Kuuwf26dW7