‘Every minute counts’: Oras sa e-Dalaw ng isang inmate na nagtuturo sa anak, dinagdagan

MAYNILA - Dinagdagan ng 2 minuto ang oras na maaaring magamit ng isang inmate sa lungsod ng San Juan para maturuan ang kaniyang 5 taong gulang na anak online.

Ayon kay Jail Inspector Jose Marie Sabeniano, jail warden ng Bureau of Jail Management and Penology sa San Juan City, natuwa sila sa ginagawa ni alyas Tom kaya nagpsayang dagdagan ang 5 minutong pwedeng magamit niya sa pagtu-tutor sa anak.

Watch more in iWantTFC

“Dahil nakita natin ang magandang adhikain ni Tom, dinagdagan natin ng 2 minutes. Dito po sa kulungan, every minute counts kasi. Meron lang tayong 3 desktop computers, 200 po silang naghahati-hati. Gipit tayo sa logistical requirements,” sabi ni Sabeniano.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Huwebes, binanggit din ni Sabeniano na ikinatuwa ni Tom ang pagbuhos ng suporta mula sa mga netizen.

May 4 na taon nang nakakulong si Tom dahil sa kasong may kinalaman sa droga.

At dahil pandemic, walang kamag-anak ang pwedeng makadalaw ngayon sa mga piitan kaya naglagay ng tinatawag na e-Dalaw ang BJMP San Juan para may paraan pa rin na makapag-usap ang PDL at kaniyang pamilya.

Dito rin nila napansin ang pagtuturo ni Tom sa anak dahil lagi itong may bitbit na ginupit na papel na may drawing ng prutas, number o letra.

“Ito yung isang bagay na umantig sa aming lahat. Hindi lang sa kapwa PDL niya kaya kami sa BJMP San Juan nag-initiate na suportahan si PDL Tong na bumili ng materials like art papers, gunting, crayola pero ang paggamit niya meron lang area at binabantayan din ng isang BJMP officer,” sabi niya.

Watch more in iWantTFC

Samantala, inanunsiyo naman ni Sabeniano na nakalikom na ang kanilang livelihood program ng P200,000 mula sa mga nabentang produktong ginagawa sa piitan ng mga PDL.

“Gumagawa kami ng indoor Christmas lanterns at meron din tayong woodworks, kaya nating gumawa ng table, chairs, kama, plant racks.

Nakalikom tayo ng ganitong kalaki dahil sa suporta mismo ng community sa mga gawang kulungan,” sabi niya.

Kuwento niya na sa mga PDL din mapupunta ang 70 porsiyento ng kita mula sa programa.



“Yung 70 mapupunta sa PDL and their families. Kami mismo BJMP officers nagbibigay personally sa families nila ng kinita nila sa livelihood,” sabi niya.

Ang natitira namang pondo ay ginagamit nila para sa ibang proyekto tulad ng pagbibigay ng flu vaccine sa mga matatandang PDL sa piitan.

Bukas naman aniya ang BJMP San Juan City sa mga nais na mag-donate ng karagdagang desktop o iba pang tulong para sa mga PDL.

“Sa mga gustong magpaabot ng tulong sa mga kakabayan nating minsang nagkamali dito sa BJMP San Juan, you can reach us through this number, 0927-720-5590,” sabi niya.