Dialysis patients problemado nang itigil ng ilang pagamutan ang free PhilHealth sessions

Isa si Marinelle Bangasan sa mga nangamba para sa kaniyang inang nagpapagamot sa stage 5 chronic kidney disease matapos ipatigil ng Philippine Amusement and Gaming Corporation noong nakaraang taon ang pagbibigay ng medical assistance.

Matapos ang isang taon, panibago na namang problema ang pasan ni Bangasan ngayong patapos na ang 90 dialysis libreng session ng kaniyang ina sa ilalim ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) coverage.

Ayos na sana dahil sa ilalim ng ipinasang Bayanihan to Recover As One Act o Bayanihan 2 noong Setyembre, dapat patuloy na magbibigay ang mga dialysis center sa pamamagitan ng PhilHealth ng libreng treatment ngayong panahon ng pandemya, kahit tapos na ang 45-day o 90-session limit kada taon ng pasyente.

Pero ilang dialysis center ang tumigil sa pagbibigay ng libreng treatment dahil sa kawalan ng implementing rules and regulation mula sa PhilHealth.

Sa sakit sa bato ng ina ni Bangasan, umaabot ng P4,500 ang kada session na ginagawa 3 beses sa isang linggo.

"Pinapasa-Diyos ko na lang din po," ani Bangasan.

Hindi rin alam ni Elsa Vicente kung saan kukuhanin ang pang-dialysis kung hindi matutupad ang special privilege.

"Malaking gastos po talaga. Baka kung hindi namin kayanin... siguro stop na," ani Vicente.

Sumulat na ang Dialysis PH Support Group Inc. sa Malacañang para ipanawagan ang maayos na pagpapatupad ng special privilege sa mga hemodialysis patient.

Kinalampag din ni Sen. Risa Hontiveros ang PhilHealth na bilisan ang pagkilos para i-review at dagdagan ang benefit package sa dialysis para matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente.

Sa pahayag, nakikiusap ang pamunuan ng PhilHealth ng karagdagang pasensiya at pang-unawa dahil ginagawa umano nila ang lahat ng kanilang makakaya para matulungan ang mga pasyente.

Ayon sa ahensiya, ang kanilang bagong management transition team ay gumagawa ng hakbang para sa kaukulang polisiya sa pagpapalawig ng coverage.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News