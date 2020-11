Amang naulila ng bunso sa Rolly, hinahanap ang mag-ina sa guho

Araw-araw binabalikan ni Salvador Marinque ang lugar kung saan pinaniniwalaang naroon ang kaniyang nawawalang mag-ina sa Guinobatan, Albay. ABS-CBN News

GUINOBATAN, Albay - Araw-araw binabalikan ni Salvador Marinque ang lugar kung saan pinaniniwalaang makikita ang nawawala niyang misis na si Elvie at ang panganay na anak na si Mikaela - na parehong tinangay ng lahar at baha sa bayan na ito sa gitna ng hagupit ng bagyong Rolly, limang araw na ang nakakalipas.

Kuwento ni Salvador sa ABS-CBN News, paalis na sila ng kaniyang pamilya nang tangayin sila ng alon. Sinubukan mang kumapit, nagkahiwa-hiwalay rin sila.

"Palikas na talaga kami, tinangay na kami ng alon. Dito 'yung mga anak ko, 'Kapit sa akin,' [sabi ko] 'kaya natin to'. [Humambalos] 'yung malakas na tubig, may kasamang bato. Nakahiwa-hiwalay kami," ani Salvador.

Ayon kay Guinobatan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office head Joy Maravilla, susubukan nilang buksan at pasukin ang isang bahay na napapalibutan ng maraming buhangin at bato dahil may nakapagsabi na dito umano huling nakita ang mag-ina.

"Tinuturo na noong time na rumaragasa 'yung bagyo may pumasok dito (sa bahay). 'Yung nawawala nga, in-identify niya, 'yung mag-ina. Nakita niya pumasok dito pero naririnig na lang nila, kasi sila din lumikas, naririnig nilang sumisigaw pa at alam nilang hindi nakalabas," ani Maravilla.

Namatay naman sa baha ang kaniyang 4 anyos na bunso na si Samuel, na pinakabatang namatay sa bagyo sa Guinobatan.

Tanging mga ate ni Samuel na nasugatan at nakaligtas sa baha ang mga nasa burol, kasama ang apat na kaibigan ng biktima.

Sa malaking kabaong inilagay ang bangkay ng paslit, dahil ito na lang ang kaya nilang makuha. Ramdam din ang hirap ng pamilya na nagkasya lang sa pailaw ng isang kandila.

Nagsasagawa pa rin ng pagtatanong at counter-checking ng mga impormasyon ang Guinobatan MDRRMO, makarinig lang ng kuwento tungkol sa mga posibleng labing matagpuan sa isang lugar o kaya ay kinaroroonan ng mga biktima.

Hindi nawawalan ng pag-asang makakapiling pa ni Salvador ang nawawala niyang mag-ina.

"Sabi ko nga sana buhay, wala pang nakukuha na bangkay," ani Salvador, na planong hanapin pa kinabukasan ang kaniyang mga kamag-anak.

— Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News