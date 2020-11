3 isolated barangay sa Virac hahatiran ng tulong; Ayudang pagkain 'di sasapat

MAYNILA - Tatlong barangay sa bayan ng Virac sa Catanduanes ang nananatiling isolated matapos ang hagupit ng super typhoon Rolly.

Ayon kay Mayor Sinforoso Sarmiento, hirap pa rin matunton ang mga barangay ng Dugui Too, Dugui San Isidro at Dugui San Vicente kung saan nasa halos 700 ang mga apektadong pamilyang naghihintay ng ayuda.

“Ngayon araw magbibigay kami ng relief sa tatlong barangay na malalayo na hanggang ngayon ay hindi naki-clear yung daan,” pahayag ni Sarmiento.

Nakapaghanda naman umano ang munisipyo ng pang-ayuda sa mga residente nitong nasalanta ng bagyo pero hindi ito sasapat kaya't humihingi pa rin sila ng tulong.

“Ang usapan, yung mga tao bababa sila, maglalakad ng isa’t kalahating oras para salubungin lang yung pagkain na makakatulong sa kanila ng 2 o 3 araw,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.

May mga nakarating naman umanong family food packs sa Catanduanes mula sa Department of Social Welfare and Development at ang mga ito ay nasa provincial government na.

“Hopefully, within 3 days may dumating naman na tulong sa munisipyo. Yung munisipyo naman nagre-realign ng kung ano pang savings namin dahil nauubos na rin sa COVID, makapag-procure na rin kami ng maidudugtong na ipapamigay sa mga tao pero talagang kulang pa rin,” saad niya.

Nagsisimula na aniyang magkumpuni ng kanilang mga nasirang mga bahay ang mga residente na nagsibalikan agad sa kanilang mga tahanan matapos ang pananalasa ng bagyo.

“Pagkatapos ng malakas na hangin, nagsisibalikan na yan sa mga bahay, namumulot ng yero, gumagawa ng makeshift na bahay. Yung tao sa amin hindi mo mapag-antay sa evacuation center na nakanganga,” sabi niya.

Tanging nasa mga 100 pamilya na lamang ang mga natitira sa mga evacuation centers.

“Ito yung mga natrauma, hindi nila alam paano mag-umpisa nung makita nilang wala na yung bahay na nakatirik nila. May mga ganun na nawalan ng pag-asa, hindi alam kung paano mag-uumpisa. Sila yung mga natitira sa evacuation centers,” sabi ng alkalde.

Sa huli, batid ng alkalde na malalampasan nila ang pagsubok na dumating sa kanilang bayan.

“Makakapag-umpisa kami, makakabangong kami pero kailangang-kailangan pa rin namin ng tulong sa shelter, pagkain, medisina, tubig,” sabi niya.

