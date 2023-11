Ika-25 anibersaryo ng Filipino Chaplaincy in Turin, ginunita

TORINO - Ibinida ang iba’t ibang katutubong sayaw ng Pilipinas sa harap ng lokal at banyagang bisita sa gitna ng selebrasyon ng ika-25 anibersaryo ng Filipino Chaplaincy of Turin.

Tampok din sa pagpaparangal sa mga matagal nang naglingkod sa Simbahan.

“Sabi nga sa aming tema, kami’y pilak na ngayon at nangangarap na maging ginto sa takdang panahon. Ito’y sa tulong na rin ng Diyos at sa tulong ng mga miyembro ng Filipino Chaplaincy of Turin, kami po’y umaasa na kami’y magiging ginto sa takdang panahon,” sabi ni Fr. Charles Manlangit, Filipino Chaplaincy of Turin.

Ibinahagi ng ilang Pinoy ang hindi malilimutang karanasan sa paglilingkod sa Simbahan. Mula 1998 nagtatrabaho na si Salve Teves sa Filipino Chaplaincy of Turin, nagsimula siya sa pag-aayos sa altar at pagtulong sa mga naghahanap ng trabaho.

“Nagpapasalamat ako na naging 25th na akong nagserbisyo dito sa Filipino Chaplaincy at napaganda ang naranasan ko dito at hanggang ngayon ay nandito pa rin,” sabi ni Salve Teves, naglilingkod sa Filipino Chaplaincy of Turin.

Walong taong gulang pa lang naglingkod na sa Simbahan si na isang katekista at collaborator sa Filipino Chaplaincy of Turin.

“Ang pamilya ko po ay isa mga nagsimula ng Filipino Chaplaincy way back September 1998. I was 8 years old pa lang po noon. Dito na po kami nagsimula, mula noon hanggang ngayon sa awa ng Diyos, still active, still serving the Filipino people”, sabi ni Gian Echano, katekista.

Nagturo naman ng Italian lessons sa mga Pinoy si Sister Jocelyn Agno na 19-taon na sa Filipino Chaplaincy.

“Masayang masaya po ako sa araw na ito dahil nakarating ako at nakapag-participate ako sa 25 year anniversary ng kapelyan ng Pilipino,” sabi ni Sis. Jocelyn Agno.

Itinatag ang Filipino Chaplaincy of Turin, tatlong taon matapos magbukas ang Philippine Consulate General in Milan.

Mula noon aktibong sumusuporta ang Simbahan consulate services. Nakiisa at bumati rin ang konsulado sa Filipino Chaplaincy of Turin na katuwang sa pagsulong para marating ng mga Pinoy sa Italya ang magandang buhay.

Hindi rin nawala sa selebrasyon ang sayawan at mala-barrio fiesta na salo-salo ng mga Pinoy.

