Kuha ng CCTV ilang sandali bago ma-hit and run ng isang taxi driver ang isang lolo sa Quezon City.

Humihiling ng hustisya ang pamilya ng 80-anyos na lolo na pumanaw matapos mabiktima ng hit and run sa Roosevelt Avenue sa Quezon City bisperas ng Undas.

Sa CCTV video na nakuha ng ABS-CBN News, tumatawid si Jaime Bien Sr. mula sa bahay ng kanyang kaibigan sa kanto ng De Vera Street alas-4 ng madaling araw nitong Linggo nang salpukin ng isang humaharurot na taxi.

Maulan ang gabi at sa kabila ng pag-senyas ni tatay Jaime Bien sa taxi driver, tuloy-tuloy ang taxi hanggang sa nahagip at tumilapon sa gilid ng sidewalk ang biktima.

Sa kuha ng isa pang CCTV, nakitang hindi tumigil ang taxi matapos ang insidente.

Ayon sa pulisya, naidala pa si tatay Jaime Bien sa Quezon City General Hospital at nagawa pa rin niyang pirmahan ang kanyang salaysay bago binawian ng buhay.

Hirap naman mahanap ang suspek na taxi driver dahil hindi malinaw ang plate number ng taxi sa kuha ng CCTV. Hindi rin mabasa ang body markings at pangalan ng operator nito.

“Ngayon nandoon na sa follow-up, tulong-tulong kami kung ano ang kalap namin na may ibang witness, ipe-present ko pa ‘yon sa kanila para madiin itong taxi driver. Right now nandoon na sa follow-up team sa Camp Karingal," ayon sa imbestigador ng kaso na si Master Sgt. Percival Kalbi.

Palagay ng panganay na anak ng biktima, maaaring sinadya ang pagkasagasa base umano sa ikinilos ng taxi driver. Hindi rin malinaw kung may mga nakaaway ba ang biktima.

“Nabangga mo na, ididiretso mo pa, aararuhin mo pa ang tao. Tapos kakabigin mo pa sa gilid ng gutter, sa bangketa. Nang makarating ng gutter saka mo iiwanan, sagasaan mo pa," ayon sa panganay na anak ng biktima na si "Samboy."

“Sana makonsensiya. Matanda na rin ang tatay ko, sana sumuko na lang siya para hindi masyado bumigat ang kaso niya dahil hindi niya puwedeng takasan ang batas.”

Labis ang sama ng loob ng mga kaanak ni tatay Jaime Bien dahil pilay ang operasyon ng kanilang negosyong vulcanizing shop. Malaking tulong din daw ang kanilang padre-de-pamilya sa pagpapaaral sa kaniyang mga apo.

Nanawagan ang mga kaanak sa mga may alam sa insidente na lumantad para makatulong sa pagpapanagot sa tumakas na taxi driver.

Hawak naman na ng lokal na pulisya ang CCTV para ipa-enhance ang plate number sa Camp Karingal.

-- Ulat ni Job Manahan, ABS-CBN News