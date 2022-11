MAYNILA — Maagang dumating sa Muntinlupa Regional Trial Court nitong Biyernes si dating Sen. Leila de Lima para sa pagpapatuloy ng hearing sa kinakaharap nitong kaso na may kaugnayan sa ilegal na droga.

Sakay ng coaster ng PNP, gaya ng dati ay bantay-sarado ang dating senador nang dumating sa Muntinlupa RTC bandang alas-8 ng umaga.

Isinalang naman sa cross examination ng prosekusyon si dating Bureau of Corrections officer-in-charge Rafael Ragos kaugnay ng pagbawi nito sa kanyang naunang testimoniya na nagdidiin kay de Lima sa kaso.

Sabi ng abogado nitong si Michael de Castro, 2 bagay ang mahalagang binigyang diin ng kanyang kliyente nang tanungin ito ng mga abogado ng prosekusyon.

Sinubukan aniya ng prosecution panel na palabasin sa pagdinig na wala talagang nangyaring coercion o pagpilit kay Ragos nang gawin nito ang kanyang naunang affidavit laban kay de Lima.

“Noong tinanong siya kung anong pagkaintindi mo nung sinabihan ka nang alam mo na kung ano ang mangyayari…ang sagot niya, natakot ako para sa aking career, para sa aking buhay, para sa kapakanan ng aking pamilya. Inalala niya noong tinanong siya kung bakit hindi siya kumuha ng abogado noon, inalala niya na napakaraming pinapatay noong 2016-2017 dahil sa tokhang,” sabi de Castro.

Sabi ni de Castro, walang rason para magbago pa ng pahayag si Ragos kaugnay ng pagbawi nito sa kanyang naunang testimoniya.

Bagamat aminadong may video si Ragos kasama ang mga abogado ng Public Attorney’s Office, hindi aniya ibig sabihin na walang nangyaring panggigipit o pagpilit dito para pirmahan ang nauna nitong affidavit.

“Hindi naman inconsistent yung video na yun sa fact na sinabi ni Rafael Ragos na inutusan ang mga PAO lawyers na ito ni dating DOJ Secretary Aguirre at hindi naman yun inconsistent. Pag sinabi niyang walang coercion, isa lang pruweba na hinihingi ng ating constitution para walang coercion…written and signed na waiver ng Miranda rights, kung meron nga non sana ilabas na nila,” paliwanag ni de Castro.

Ayon naman sa panig ng prosekusyon, importanteng maipakita sa korte ang video ni Ragos nang gawin niya ang kanyang naunang affidavit dahil dito anila makikitang boluntaryong pinirmahan nito ang kanyang sinumpaang salaysay.

Sabi ni Darwin Cañete, isa sa mga abogado ng prosecution panel, malaya si Ragos noong panahong ginawa niya ang kanyang salaysay.

“It will show that at the time when the information that was put into writing was being composed or done eh there was on the part of the witness a free, freedom of decision, he was not coerced... He was fully aware of what he was saying and there was no compulsion from any party for him to disclose any information,” sabi ni Cañete.

Ayon sa abogado ni de Lima na si Filibon “Boni” Tacardon malaking bagay sa panig ng depensa ang paninindigan ni Ragos na bawiin ang nauna niyang pahayag.

“Napansin namin na maraming admission si Ragos na ginawa….alam niya na mali yung kanyang salaysay pero itinuloy niya yun kahit alam niya na puwede siyang mademanda ng perjury o pagbigay ng false statements sa korte. Para sa akin, yan ay nagpapatunay na si Ragos ay nagsasabi ng katotohanan,” sabi ni Tacardon.

Duda din si Tacardon kung ano talaga ang buong nilalaman ng sinasabing video ni Ragos nang gawin nito ang kanyang naunang salaysay.

“Ang tanong namin sa aming sarili eh…makikita kaya don yung mga portion kung saan sinabi ni Ragos na siya’y pinilit at tinatakot o ipapakita lang yung sinasabing talakayan nila noong sila ay gumagawa ng pangalawang salaysay,” dagdag ni Tacardon.

Sabi ni Tacardon, tatapusin na muna nila ang lahat ng testimoniya o pagsalang sa witness stand ni Ragos bago nila asikasuhin ang panibagong bail petition para sa pansamantalang kalayaan ni de Lima.

Ayaw naman nang patulan ni Tacardon ang mga naging pahayag ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II nang tawagin nitong sinungaling si Ragos.

“Noong sinabi niya na sinungaling si Deputy Director Ragos…yan ay walang saysay hanggat yan ay sabihin niya in open court. Kailangan siguro dapat under oath siya. Pero iiwan ko na yan sa panel of prosecutors kung papatawag nila si Sec. Aguirre,” ani Tacardon.

Nakatakdang ituloy ang susunod na pagdinig sa Nobyembre 25.

