Bumalik na sa "pre-surge" ang bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19, sabi ngayong Huwebes ng OCTA Research Group.

Ayon kay OCTA fellow Guido David, ang bilang ng mga kaso ngayon ay hindi nalalayo sa bilang ng mga kaso bago kumalat ang Delta variant.

Sa pagbabantay ng grupo sa COVID-19 data sa National Capital Region (NCR) at 8 probinsiya, makikitang papunta na sa "low risk" ang karamihan ng indicators.

Malaking bagay din umano na mas mababa na sa 0.5 ang reproduction number, bagay na hindi nangyayari noon.

"This is hopeful because it means the virus is weakening. It’s weakening especially in these areas," ani David.

"It’s a reversal. there were still surges happening in other provinces but fortunately we’re able to contain I think almost all provinces are on a downward trend," dagdag niya.

Nasa 630 ang average daily cases ng COVID-19 sa NCR noong Nobyembre 3, mas mababa nang 49 porsiyento kompara sa sinundan na linggo.

Bumababa na rin ang kaso kada araw sa ibang lugar.

Sa Cebu City, na minsan ding nakaranas ng pagsipa ng mga kaso, 15 na lang ang naitatalang bagong kaso, ayon sa OCTA.

"Cebu cases are very low... it could go lower once they vaccinate more people," ani David.

Patuloy naman ang pagpapaalala ng mga doktor sa publiko na patuloy na mag-ingat kasabay ng pagluluwag ng mga COVID-19 restriction.

"'Wag po nating iisipin na dahil bumababa na po ang numero eh wala na po ang COVID. Nandiyan lang po siya... 'wag po natin siyang bigyan ng pagkakataon na umarangkada ulit," ani Dr. Aileen Espina ng Philippine Society of Public Health Physicians.

Sa ngayon, umabot na sa halos 2.8 milyon ang kabuuang bilang ng mga nagkaroon ng COVID-19 sa bansa.

Para kay David, hindi aabot ng 3 milyon ang kabuuang bilang ngayong 2021.

Hindi rin aniya imposibleng mas mababa sa 1,000 ang maitatalang bilang ng mga bagong kaso kada araw.

Pero nakasalalay umano ito sa pagsunod ng mga tao sa health protocols at bilis ng pagbabakuna.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

