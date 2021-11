Pagbabakuna kontra COVID-19 sa isang paaralan sa Pampanga. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/file

MAYNILA - Walong buwan matapos simulan ang COVID vaccination sa Pilipinas, Metro Manila pa lang ang tanging rehiyon na nakapagbakuna ng higit kalahati sa target na 70 percent ng populasyon nito.

Hanggang noong Martes, higit 88 porsyento ng target na 9.7 milyong indibidwal ang fully vaccinated na laban sa COVID sa Metro Manila.

Maliban dito, 5 lang sa natitirang 16 na rehiyon sa bansa ang nakapagturok na ng kumpletong bakuna sa higit 30% ng target population nila.

Pumangalawa sa Metro Manila ang Cordillera Administrative Region, pero nasa 39% pa lang ng target nito ang fully vaccinated.

Sinundan ito ng Davao Region (37%), CALABARZON (36%), Central Luzon (33%) at Northern Mindanao (32%).

Siyam na rehiyon ang nakapagturok ng kumpletong bakuna sa 20 hanggang 30 percent ng target population.

Pangalawa naman sa huli ang Bicol Region, kung saan higit 19% lang ng target ang fully vaccinated.

Pinakamaliit ang porsyento ng may kumpletong COVID vaccine sa BARMM, na nasa 9.8% lang ng target na 2.9 milyong indibidwal.

Nauna nang sinabi ni BARMM Interior and Local Government Minister Naguib Sinarimbo na isa sa mga hamon sa rehiyon ang pagdadala ng COVID vaccines sa mga isla at malalayong lugar.

“Mayroon tayong mga isla, mga island municipalities na talaga pong malalayo, kagaya noong nasa Tawi-Tawi, sa Sulu at saka sa Basilan. So, mahirap pong abutin lalo na po ang mga communities na ito dahil magta-travel po kayo by boat, pagdating po doon kailangan din natin na handa iyong buong team just in case magkaroon ng adverse effect iyong vaccination natin. So iyon po ang malaking challenge natin, iyong vaccination rate natin ay mababa doon sa mga areas na geographically challenged tayo,” aniya.

Pero ang pinakamalaking hamon ayon kay Sinarimbo ay marami pa ring ayaw talagang magpabakuna.

Ganito rin ang issue maging sa Metro Cebu, kahit pa halos kalahati ng total eligible population ay may kumpletong COVID vaccine na.

“Mayroon pa rin tayong mga kababayan na misinformed, dahil maraming lumalabas sa social media, kumakalat ‘yung bali-balita. Second would be the fear of complication or side effects. Third would be the feeling na they’re not confident with the safety and efficacy of our vaccines. And probably brand preference,” sabi ni Visayas Vaccination Operations Center Spokesperson Dr. Mary Jean Loreche.

“For Metro Cebu, we’re supposed to be hitting almost 29,000 jabs per day. The past week we have been hitting only like 10,000, 12,000, 15,000. So medyo malayo kami sa aming target these days,” dagdag niya.

Kaya naman pinaigting pa ang information campaign sa probinsya. Mayroon ding mga LGU na nagpapa-raffle at nagbibigay ng bigas sa mga magpapabakuna. Sinimulan na rin ang pagbabahay-bahay, drive-thru vaccination, at bakuna nights sa ilang lokal na pamahalaan sa Metro Cebu.

Pero may nakikitang mas epektibong paraan si Loreche para mahimok ang mas marami na magpabakuna.

“By giving more mobility and more perks for those who are vaccinated, then maybe it would encourage more to become vaccinated, so they too can be more mobile and have the perks that a fully vaccinated individual is having,” sabi niya.

Pabor si Vaccine Czar Sec. Carlito Galvez Jr. na gawing mandatory ang COVID vaccination.

“We need to maybe mandate ‘yung vaccination. Kasi talagang we are at risk if we will not vaccinate everybody… Those antivaxxers roaming around, it will threaten the unvaccinated,” sabi niya.

Isa sa mga pinag-aaralan ang paghihigpit sa galaw ng mga hindi pa bakunado.

“I-incentivize natin ang vaccinated and i-disincentivize ang unvaccinated. Ang nakikita natin hindi na sila makakalabas… For example, they cannot go to the malls, they cannot go to dine-in, they cannot go to cinemas, like what the Israelis are doing. May ibang hindi maka-attend sa concert, mass. And they have a regular swabbing every week at their expense,” sabi ni Galvez.

Tinitingnan din ang panukalang walang bakuna, walang ayuda sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.

“Dapat ‘pag binigyan sila ng 4Ps, kasama na ‘yung vaccination. Kunwari sabihin natin, ‘pag walang vaccine, walang ayuda. Sa Las Pinas ginawa ‘yun, maraming nagpabakuna,” sabi ni Galvez.

Nag-order na rin ang gobyerno ng anim na milyong doses ng single-shot Johnson and Johnson vaccine na ilalaan sa BARMM, para mapadali ang pagbabakuna doon. Pinatutulong ang pulisya at militar sa pagdadala ng mga bakuna sa mga LGU gamit ang mga sasakyang panghimpapawid nila.

“Ang problema natin nasa-stock ang vaccine sa regional at provincial because of the lack of deployment capacity. Nakikita natin geographically challenged yung iba. We need the mobility and mobilization capacity of the service personnel,” sabi ni Galvez.

“Talagang problema namin yung hesitation. When we deployed yung 3 million J and J, ang taas ng acceptance. So we ordered 6 million J and J. This November hopefully dumating ‘yung 4.5 million. We intend to deploy it to different areas of BARMM. Very advantageous ang J and J kasi single dose siya,” dagdag niya.

Plano rin ng National Task Force against COVID-19 na magdaos ng tatlong araw na national vaccination drive ngayong buwan, kung saan target makapagbakuna ng limang milyong COVID vaccine doses.

Layon nitong sanayin ang mga LGU na magbakuna ng mas maraming residente. Isa rin kasi sa mga nakikitang dahilan ni Health Undersecretary Myrna Cabotaje sa mabagal na pagbabakuna sa ilang LGU ay dahil nasanay silang kaunti lang ang binabakunahan noong limitado pa ang supply ng COVID vaccines sa bansa.

Inaasahan naman ng Food and Drug Administration na lalabas sa loob ng isa o dalawang linggo ang desisyon kaugnay ng application ng ilang manufacturers para magamit ang COVID vaccine nila bilang booster at third dose.

Sinabi ni Galvez na handa ang gobyernong magbigay ng ikatlong dose at booster shot na iba ang brand sa unang dalawang doses, basta payagan ng World Health Organization at FDA.