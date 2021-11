Nahulog sa tulay ang babaeng rider matapos na tumama sa motorsiklo niya ang kumalas na gulong ng kasalubong na trak sa Bukidnon. Larawan mula kay Joy Faith Obsioma at Impasugong Rescue Team

Masuwerteng nakaligtas ang isang babaeng rider na tumilapon at nahulog sa tulay matapos na aksidenteng tamaan ng gulong na kumalas mula sa kasalubong na sasakyan sa Bukidnon, Miyerkoles ng gabi.

Nagmamaneho ng motorsiklo ang 33-anyos na babae nang kumalas ang gulong ng prime mover truck na kasalubong nito sa Atugan Bridge sa Impasugong. Tumama ang gulong sa kaniyang motorsiklo at tumilapon siya at tuluyang nahulog sa tulay na may lalim na 64.5 meters o higit 200 talampakan.



Ayon kay Joy Faith Carejo Obsioma, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng Impasugong, Bukidnon, maswerteng nakaligtas ang babae nang masalo siya ng mga kahoy sa ilalim ng tulay at hindi tuluyang tumama sa mga bato.

Agad naman na rumesponde ang mga barangay officials at rescue teams sa lugar kung saan umabot ng dalawang oras bago tuluyang nasagip ang babae. Dagdag pahirap sa rescuers ang sobrang dilim sa lugar at ang matarik na tulay.

Matapos malapatan ng first aid ay na-iakyat at nadala sa ospital ang babae na kasalukuyang nasa under observation status.

Sa imbestigasyon ng pulisya, pa northbound ang babae habang southbound naman ang truck na nagkasalubong sa Atugan Bridge. Bigla umanong kumalas ang gulong at axle sa likod na bahagi ng truck at dumiretso sa biktima.

Ang mga kasama ng biktima na ka convoy niya ang nakakita sa insidente.

Dinala naman sa police station ang driver ng prime mover truck para maimbestigahan.

- Ulat ni PJ dela Pena