Hindi pa rin pinapayagan ng lokal na pamahalaan ng Puerto Prinsesa City sa Palawan ang mga turista mula sa labas ng siyudad.

Ayon kay Mayor Lucilo Bayron, nasa 900 ang active cases sa siyudad at limitado rin ang health care facilities nila.

"Mahigpit talaga dito compared doon sa ibang LGUs kasi ang health care system namin dito, menos na menos din compared sa ibang LGUs. Ang mga ospital dito ang liliit tapos hindi lang taga city ang kine-cater niyan, pero sa ibang munisipyo din," sabi ng alkalde.

"As of now, puno ang aming hospitals, di makapasok ang mga patient, for example COVID patient on the same day, aabutin pa ng 1 day or 2 days kaya, kailangan namin proteksyunan ang ating health care system," dagdag pa ni Mayor Bayron.

Sa mga turistang papasok sa siyudad, kabilang sa mga kailangang requirements ay negatibong RT-PCR test, vaccination card na nagpapakitang fully-vaccinated, S-pass registration, airline ticket, travel order na nagpapakitang authorized person outside of residence o APOR at iba pa.

Sabi ni Bayron, nagbawas na sila ng restrictions dahil iniurong na nila ang curfew sa 11pm mula sa dating 9pm.

Inuunti-unti aniya nila ang pagbubukas ng kanilang ekonomiya.

"Hindi pa kami tumatanggap ng tourists as of now kasi ang feeling namin, kung iopen namin ang doors namin for tourism, walang takers pa. Iyong mga hotel closed, iyong mga restaurant ay hindi nag-ooperate kaya sabi namin buhayin muna ang local economy," sabi ni Mayor Bayron.

Target aniya ng lungsod na Abril sa susunod na taon ay mas maluwagan na nila ang turismo sa siyudad.

Ayon naman kay Palawan Gov. Jose Alvarez, mas maluwag sa ibang LGU sa Palawan.

"Bukas na kami sa El Nido, sa San Vicente, tuloy-tuloy ka na lang, kung bakunado ka, RT-PCR ka, kung gusto mo wala ka RT-PCR, bakunado ka, may-antigen ka lang," sabi ni Alvarez.

Aminado rin kasi siyang dapa pa rin ang tourism industry. "In a scale of 1 to 10, nasa 2 lang kami ngayon. Local tourists mostly," sabi ng gobernador.

Nasa 20 porsyento pa lang aniya ng target population ng probinsya ang nabakunahan na kontra sa COVID-19 pero umaasa si Alvarez na mapapataas agad ito gayong hindi na problema ng probinsya ang supply ng bakuna.