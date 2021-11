Watch more on iWantTFC

Posibleng irekomenda ng Department of Transportation (DOTr) na ibalik sa full capacity ang mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan.

Ito'y kung hindi magdudulot ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ang pagtaas sa kapasidad ng mga public utility vehicle (PUV) sa 70 porsiyento, na nagsimula ngayong Huwebes.

Ayon sa DOTr, isang buwang oobserbahan ang pagpapatupad ng 70 porsiyentong kapasidad sa mga PUV sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal.

Napili umano ang mga naturang lugar bilang pilot area sa mas mataas na passenger capacity dahil sa matataas nilang vaccination rate.

"Ie-evaluate ng DOTr kung epektibo po itong ating increase in capacity," ani Transportation Assistant Secretary Steve Pastor.

"We are asking all our operators [and] drivers na dapat obserbahan natin 'yong tamang seating capacity para mapatunayan po natin sa ating mga medical experts, mapatunayan po sa gobyerno na handa na tayo sa 100 percent in capacity."

Kahit may dagdag-kapasidad, mahigpit pa ring ipinatutupad ang mga health protocol gaya ng pagsusuot ng face mask at face shield, pagbabawal ng pagsasalita at pagkain, maayos na ventilation, at madalas na disinfection.

Maliban sa mga jeep, bus at UV Express, 70 porsiyento na rin ang kapasidad sa mga linya ng Manila Metro Rail Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) at Philippine National Railways.

Kaya nitong umaga ng Huwebes, 30,000 ang nakasakay sa MRT noong rush hour kompara sa 10,000 noong 30 porsiyento lang ang kapasidad.

Tatalakayin pa ng MRT at DOTr kung kailangang palawigin ang operating hours ngayong tinanggal na rin ang curfew sa Metro Manila.

Ayon naman sa DOTr, dapat 24/7 na ang mga biyahe sa mga busway at integrated bus terminal.

Ilang bus at jeep naman sa Commonwealth Avenue, Quezon City ang nasita dahil sa paglabag sa 70 porsiyentong capacity.

Ang mga bus at jeep na sobra sa pasahero ay binigyan muna ng babala ng Inter-Agency Council for Traffic imbes na tiketan.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News