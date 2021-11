CAVITE CITY—Sinimulan na nitong Huwebes ang 3 araw na demolisyon sa mga ilegal na stationary lift nets o sapra sa Cavite City bilang parte ng rehabilitasyon ng pamahalaan sa Manila Bay.

Sa pagsisimula ng operasyon ng mga tauhan ng iba’t ibang sangay ng pamahalaan na bahagi ng Manila Bay Anti-Pollution Task Force, nasa sampu sa 32 target na istruktura.

Abandonado na ang mga sapra matapos ang ilang linggong pagbibigay abiso ng pamahalaan kaya wala ring naaresto.

Ayon kay Environment Undersecretary Benny Antiporda, nagdudulot ng polusyon sa Manila Bay ang mga naturang istruktura.

“It causes pollution, ‘yung bamboo nila. ‘Pag bumabagyo, nabali iyan, wala na silang pakialam. It will all end up in the baywalk area,” ani Antiponda.

Wala rin umanong lisensiya ang mga operator ng saprahan para isagawa ang malawakang uri ng pangingisda na dumidehado sa mga maliliit na mangingisda at humaharang sa mga sasakyang pandagat.

Ayon kay Antiporda, tiinayatang 160 katao ang mawawalan ng trabaho sa demolisyon pero mas marami aniya ang makikinabang kapag nawala ang mga sapra.

“But would you imagine ilan libong mangingisda ang puwede nang mangisda dito sa may municipal waters? Ito ‘yung tinatawag na municipal waters na 15 kilometers from the shoreline. Dati they need to go out of the municipal waters para mangisda,” saad ni Antiporda.

“With this, kawawa ‘yung maliliit nating fisherfolks. Sa halip na rito lang sa may pampang ay makahuli na sila ng isda, wala silang maasahan,” dagdag niya.

May mga sapra din na na-monitor ang Philippine Coast Guard sa Noveleta, Kawit at Bacoor. Nakikipag-ugnayan pa ang task force sa mga lokal na pamahalaan para magsagawa rin doon ng kaparehong operasyon.

“Nu’ng nag-inventory kami…mahigit 900 structures, hindi pa namin naka-categorize. Almost 50 percent no’n, tahungan. Iyong another 50 percent, iyon ay combination ng sapra, fish cage, baklad, and fish pen,” saad ni Nilo Tamoria, regional executive director ng Department of Environment and Naturan Resources-Calabarzon.

“Kaya nga nagkaroon tayo ng mandamus para ‘yung mga pagkukulang noong una ay maiwasan na. Hindi naman po para sa atin ito ngayon, ito ay para na rin sa mga henerasyon na darating na makikinabang sa Manila Bay,” saad ni Commodore Eduardo Fabricante, deputy commander for operations ng Philippine Coast Guard.