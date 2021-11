Mga paninda sa Cogeo Market noong 2019. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File.

Kakaunti pa rin ang supply sa baboy sa bansa, ayon sa Department of Agriculture (DA) dahil hindi pa tuluyang nakakabangon ang Pilipinas sa epekto ng African swine fever.

Gayunpaman nabawasan na ang mga lugar na apektado ng sakit, ayon kay Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes.

“As of October 27, 126 barangays na lang ang affected from a high of 3,350 during the height of this pandemic. Eight provinces na lang from a high of 50 provinces, 28 municipalities from a high of 629 municipalities," ayon kay Reyes.

Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi ibig sabihin na kung kaunti na lang ang apektadong lugar ay agad makababawi sa supply ng baboy.

Ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, madami sa mga commercial farms ang tumigil muna mag-alaga at nag-iimport na lang ng baboy ngayon.

Ang mga maliliit o backyard raisers naman, hirap mag-repopulate dahil sa taas ng production cost.

“Siyempre kung tumaas yung ingredient dahil sa oil price, paggamit ng tractor, water pump so tataas lahat. Yung repopulation mahihirapan kasi mataas yung costing talaga and umaasa talaga sa Visayas, Mindanao,” ani So.

Panawagan nila sa DA na tulungan silang dalhin sa Luzon ang surplus o sobrang supply galing Visayas at Mindanao, nang sa gayon ay matulungang mahila pababa ang presyo ng sariwang karne sa merkado sa Luzon lalo na sa Metro Manila.

Sabi naman ng DA, pinag-aaralan na nila ito at tinitingnan kung maaari silang magpataw ng SRP sa mga agricultural inputs para hindi gaanong malaki ang production cost ng livestock raisers.

