MAYNILA - Inusisa sa ika-14 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang naging pagbisita nina Pangulong Rodrigo Duterte at Sen. Bong Go sa kompanya ni dating presidential economic adviser Michael Yang sa Xiamen, China.

Sa pagtatanong ni Sen. Richard Gordon, inamin ni Yang na matagal na silang magkaibigan ni Duterte bago pa ito naging pangulo.

Ipinakita ng senador ang mga larawan nina Duterte at Yang - na kuha noong taong 2015 sa kompanyang pag-aari umano ng businessman.

“We are good friends, we have known each other in Davao for many years. Yes, we did, we went to China and also to Japan,” sabi ni Yang sa kanyang interpreter.

Hindi rin itinanggi ni Yang ang pagpunta nila ng Pangulo sa China at Japan.

Tanong tuloy ni Gordon kung sabay din silang nagbiyahe ng chief executive patungong Xiamen.

“No we did not travel together I was already in Xiamen and when President Duterte arrived in Xiamen he came and visited the company," kuwento niya.

Hindi naman direktang sinagot ni Yang kung bakit kinailangang bumisita sa kanyang kompanya si Duterte.

Inamin din ni Yang na kasama ni Pangulong Duterte sa pagbisita sa Xiamen si Go, ang kanyang long-time aide.

“I really don’t know, maybe because I have friends in Xiamen. Yes, the president went to Xiamen and visited my company. Yes, I remember Sen. Bong Go was with him," ani Yang.

Bago ito, inalam din ni Gordon kay Yang kung may pag-aari itong bahay sa bansa at kung saan pero hindi na ito sinagot ni Yang dahil sa usapin umano ng kanilang seguridad.

“This is about security, this is about our private home, it’s not a matter connected to graft and corruption," paliwanag niya.

PANOORIN

Watch more on iWantTFC