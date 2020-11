Philippine Science High School may pagbabago sa admission process

Nagpatupad ang Philippine Science High School ng pagbabago sa proseso ng pagtanggap nito ng mga estudyante bunsod ng patuloy na coronavirus pandemic, kung saan hindi pa maaaring magsagawa ng physical entrance examination.

Sa halip ng nakasanayang National Competitive Examination (NCE), gagamitin ng PSHS ang Requirement for Admission, Criteria, and Evaluation (RACE) bilang admission process para sa school year 2021-2022.

Sa unang stage ng proseso, kukuhanin ang predicted NCE grade ng aplikante, na nakabase sa final grades sa Grade 5 Science at Math, at iba pang variable, ayon kay PSHS Executive Director Lilia Habacon.

Instead of the usual National Competitive Examination of the Philippine Science High School System, admissions shall be through PSHS-Requirement for Admission, Criteria, and Evaluation (RACE) @DZMMTeleRadyo @ABSCBNNews pic.twitter.com/H6Dvn58by9 — Maria Arra Perez (@arraperezDZMM) November 4, 2020

"Ito pong plus other variables, ito po 'yong mag-equalize, magle-level noon playing field. Kaya 'yon pong predicted NCE grade, hindi po straightforward na final grade in Math at final grade ng Science," paliwanag ni Habacon.

"Halimbawa 'yong kung galing sa public [o] private [school], kung ano 'yong province mo. Actually mga characteristic ng schools," aniya.

Sa halip na exam, written essay ang ipagagawa sa mga aplikanteng makapapasok sa ikalawang stage ng admission process.

Nasa 1,800 ang kabuuang quota sa 16 campus ng PSHS at 2,880 aplikante ang iimbitahan para sa second screening.

Sa main campus sa Quezon City, 384 ang iimbitahang aplikante pero 240 ang quota. Nakabatay ang final score o iyong pinagsamang puntos sa predicted NCE grade, rank at essay.

Ituturing na principal qualifiers ng main campus ang top 240 applicants, na bibigyan ng pagkakataong makapili kung gusto nilang mag-enroll sa main campus o sa regional campus.

Ang mga natirang candidate ay ihahanay mula highest hanggang lowest batay sa napiling campus.

Samantala, ang top 90 o 120, depende sa quota ng PSHS campus, ang siyang principal qualifiers ng regional campuses.

Alternate qualifiers naman ang mga nasa below 240th sa main campus at below 90th o 120th sa regional campuses. Sila ang tatawagan sakaling tanggihan ng principal qualifiers ang scholarship.

Kapag kailangan pa ng mas maraming alternate qualifiers, magkakaroon ng isa pang round ng Stage 2 screening.

Para sa eligible Grade 6 students na gustong maging "Pisay" scholar, bisitahin ang nce.pshs.edu.ph para sa online application.

Kilala sa pagiging competitive ang entrance examination sa PSHS, isang public high school na nasa ilalim ng Department of Science and Technology na nakatutok sa paghubog ng mga estudyanteng mahusay sa science at math.

Sa Disyembre 11 ang deadline para sa mga aplikante mula sa private schools habang Disyembre 18 naman para sa mula sa public schools.

Maaari pa ring magsumite ng printed application form na puwedeng dalhin sa pinakamalapit na Pisay campus o regional Department of Science and Technology offices.

Sa Pebrero inaasahang ilalabas ang resulta ng mga nakapasa sa Stage 1, habang Abril naman para sa Stage 2.

Para sa kasalukuyang school year 2020-2021, may 9,318 students ang Pisay.

Depende sa socio-economic status, may binibigay na hanggang P4,000 stipend kada buwan sa bawat estudyante.

May P300 kada buwan ding communication allowance ngayong pinatutupad ang remote learning.