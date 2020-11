Magsasaka sa Polangui, Albay dumadaing sa pagsadsad ng presyo ng palay

Dumadaing ang ilang magsasaka sa bayan na ito sa pagbagsak ng presyo ng kada kilo ng palay. ABS-CBN News

POLANGUI, Albay - Dumadaing ang ilang magsasaka sa bayan na ito sa pagbagsak ng presyo ng kada kilo ng palay.

Ayon sa magsasakang si Renato Rembamba, nalaman niyang P7 ang presyo ng kada kilo ng palay sa bayan.

Dumadaing siya lalo at inutang lang niya iyong ipinanggastos sa binhi.

Binagyo pa ang kaniyang pananim ngayong aanihin na sana ito.

Basa umano ang mga palay kaya walang magagawa ang mga magsasaka kung hindi ibenta sa mas mababang presyo ang mga ito.

Sabi naman ni Agriculture Secretary William Dar na may tulong na ibibigay ang gobyerno sa mga magsasakang napinsala ng bagyong Rolly.

Nasa P15,000 tulong ang alok ng DA. Bukod pa ito sa pautang na walang interes na hulugan ang bayad sa loob ng 10 taon.

Aabot sa P10,000 hanggang P25,000 ang alok nilang tulong sa kada magsasaka.

"Mayroon pang indemnification na P10,000 to P15,000. Bukod pa diyan mayroon pa tayong SureAid loan assistance na zero interest payable in 10 years," ani DA Secretary William Dar.

QUARRYING OPERATIONS

Dinalaw naman ni Department of Public Works and Highways chief Mark Villar ang Barangay San Francisco sa Guinobatan, Albay kung saan may mga nagsabi kay Pangulong Rodrigo Duterte na quarrying ang naging sanhi ng lahar flow roon.

"Kailangan ding i-clear 'yung deposits na galing sa Mayon kasi medyo naipon 'yung mga deposits. So 'yun ang problema talaga pagka malakas umulan, 'yung mga deposits na galing sa Mayon volcano na not necessarily... 'yung iba siguro galing sa eruption, so naiipon lang," ani Villar.

Sinagot naman ni Guinobatan Mayor Ann Onjoco ang alegasyon na hindi umano inaksiyunan ng lokal na pamahalaan ang mga sumbong na maaaring makaperwisyo ang quarry operations sa barangay San Francisco.

"Lahat po yan ini-inspect ng mga ahensiya natin, 'yong EMB, MGB, ENRO kung talagang itong area na 'to is feasible for quarrying. Kung mag-aano po 'yun na... magiging delikado para sa buhay ng tao hindi naman po nila yun ina-approve," ani Onjoco.

Sa kabuuan, umabot sa P4.6 bilyon ang tantiya ng pinsalang iniwan ni Rolly sa mga impraestruktura sa Bicol.

— Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News