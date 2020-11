Mag-amang binalikan ang school supplies sa bahay namatay dahil sa ‘Rolly’

Running for cum laude sana si Mecaella Jacob sa kanilang kolehiyo habang breadwinner naman ng kanilang pamilya si Ramon Jacob. Jacque Manabat, ABS-CBN News

VIRAC, Catanduanes -- Lima na ang naitalang patay at nasa higit 20,000 pamilya ang naitalang apektado dahil sa pananalasa ng bagyong Rolly sa Catanduanes.

Aabot sa 90 porsiyento naman ng mga gusali at bahay sa probinsiya ay napinsala, ayon sa Philippine Coast Guard at Office of Civil Defense.

Dalawa sa mga namatay ay mag-ama na binalikan sa kanilang bahay sa Barangay Gogon ang gamit ng anak para sa unibersidad.

Kinilala ang mga namatay na sina Ramon Jacob at Mecaella Jacob.

Kuwento ng naulilang ina na si Liwayway, binalikan nina Mecaella kasama ang ama ang naiwang gamit sa eskuwela.

Dahil hirap sa signal ng telepono, hindi nakatulog sa pag-aalalala si Liwayway, na lumikas kasama ang iba pang anak bago manalasa ang bagyo.

"Umaga na [noon], wala pa asawa ko at anak ko. 'Yung dibdib ko para nang sasabog, 4 o’clock na 'yun ng madaling araw, parang sasabog… Sabi ng anak ko na 'tiwala lang sa taas,'" ani Liwayway.

Sa huli, natagpuan ang mag-ama sa may ilog 5 minuto ang layo mula sa kanilang bahay noong Nobyembre 2. Hawak pa ni Mecaella ang kaniyang module nang matagpuan ang bangkay nito.

"Yung lang inaano niya, 'yung laptop, mga gamit niya. Masaya na rin po ako kasi magkasama sila ng papa niya kahit kaming 3 andito pa," ani Liwayway.

Running for cum laude sana si Mecaella sa kanilang kolehiyo habang breadwinner naman ang tatay niya.

Nanghihingi na ng tulong ang Catanduanes local government dahil bukod sa iniwang pinsala, may pandemya pa kaya ubos na umano ang kanilang pondo.

"Talagang wala [nang] savings ang probinsiya at provincial government [at] mga municipality dahil nga sa COVID-19 pandemic … talagang kapos na kapos na kami," ani Catanduanes Gov. Joseph Cua.

Suhestiyon ni Cua na ibalik ang programang "cash for work" dahil handa naman daw ang mga residenteng bumalik sa pagtatrabaho at tumulong na ayusin ang Catanduanes kapalit ng kaunting halaga para makatulong na makabangon.

Makikiusap din ang LGU na dahil sa kawalan ng pondo at dahil sa mga sirang kalsada at pinsala sa coronavirus disease (COVID-19) facilities ay suspindehin muna ang pagpapadala ng stranded passengers.

Ayon kay Cua, dumating na rin ang Department of Social Welfare and Development at iba pang tanggapan para magbigay ng tulong. Kaya lang, kailangan pa nila ng dagdag na pagkain dahil sapat lang ang suplay nila para sa 2 hanggang 3 araw.

Hiling naman ng pamilyang Jacob ang tulong pinansiyal para maituloy ang pag-aaral ng dalawang nabubuhay pa na magkapatid, at kaunting pangsimula ng negosyo para kay Liwayway.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News