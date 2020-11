Lampas-taong baha, nararanasan pa rin sa Candaba, Pampanga

Sa kabila ng maaraw na panahon, nararanasan pa rin ang aabot sa 6 na talampakang baha sa bayan ng Candaba, Pampanga Miyerkoles.

Bangka ang naraniwang sinasakyan ng mga residente ng bayan ngayong binaha ang ilang lugar dahil sa sunod-sunod na pag-ulan.

Sa kabila ng bumubuting lagay ng panahon sa Pampanga, umaabot pa rin sa 4 hanggang 6 na talampakan ang taas ng baha sa Barangay San Agustin sa bayan ng Candaba.

Aabot sa 700 pamilya ang apektado ng baha sa 5 purok sa barangay.

Kumpara noong nagdaang weekend, bahagya nang humupa ang baha pero hirap pa ring makadaan ang mga bangka dahil sa mga water lily.

“Mahirap po yan kasi kaming sanggunian ang nililinis namin talaga yan yan po pinamumugaran yan ng lamok at mga ulupong lilinisin po talaga namin 'yan," ani Marcelo Dela Peña, kapitan ng Barangay San Agustin.

Sinamantala naman ng ilang residente ang magandang panahon para lumangoy sa baha.

Si Catalina de Dios, nilagyan pa ng salbabida ang 4 anyos na apo.

Hindi na bago sa mga residente ng Candaba ang pagtaas ng tubig, dahil nagsisilbing catch basin ang bayan ng mga karatig-bayan at lalawigan.

"Yung tubig galing Bulacan, Nueva Ecija, naiipon sa Candaba, kaya na-isolate ang Poblacion, going to San Miguel, Bulacan saka sa Baliuag," paliwanag ni Mayor Rene Maglanque.

Sa kasagsagan ng pag-ulan, may ilan pang kinailangang ilikas.

"May mga bahay na nasa gilid ng ilog na inilikas na mga 120 families na mayroon pa sa evacuation center at mayroon apat na pamilya o bahay na tinamaan na nasira yung mga bahay nila at ito'y umaasa silang tutulungan sila ng munisipyo," dagdag ni Manlanque.

Bukod sa Candaba, may ilan ring binabahang barangay sa bayan ng Macabebe at Masantol. -- Ulat ni Gracie Rutao

