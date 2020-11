DOE chief nangakong di aabot sa Pasko ang malawakang power outage sa Bicol

Nilagpasan ng isang tricycle ang isang poste ng kuryente na natumba dahil sa hagupit ng bagyong Rolly sa Tabaco, Albay. Charism Sayat, AFP

MAYNILA - Hindi pa matiyak ng Department of Energy (DOE) kung kailan maibabalik ang kuryente sa maraming lugar sa Bicol Region na naapektuhan dahil sa hagupit ng bagyong Rolly sa lugar.

Pero siniguro ng gobyerno na hindi naman aabutin ng Pasko ang power outage na nararanasan ngayon sa rehiyon.

Ayon kay Energy Secretary Alfonso Cusi, hindi pa makuwenta ng gobyerno sa ngayon ang kabuuang pinsala sa mga linya at hindi pa rin matantiya kung kailan maibabalik ang suplay ng kuryente sa lugar.

"We don't like people to be suffering and [experience] inconvenience because walang kuryente. So, talagang nasa puso namin 'yan, nasa isipan namin 'yan na hindi namin hihintayin ang Pasko at kailangang magkaroon ng kuryente ang mga tao," ani Cusi.

Nasa mahigit 1 milyong customer ang wala pang kuryente sa rehiyon, ayon kay Cusi.

Sa datos naman ng mga kooperatiba, nasa daang libo ang apektado mula Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, at Catanduanes. Ang ilan pang pasilidad, lubog pa rin sa tubig-baha.



"Probably in the next day or two we will be able to give you a definitive schedule on when we will restore power," ani Cusi.

Samantala, naibalik na ng Smart at Globe ang cellphone at Internet signal sa ilang bahagi ng Catanduanes.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News