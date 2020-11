Bayan sa Or. Mindoro may limitadong pondo para sa nasalanta ng bagyong Quinta

Inanod ng alon sa pampang ang mga bangka sa Barangay Masaging, Naujan, Oriental Mindoro nang tumama ang bagyong Quinta, October 26, 2020. Larawan mula kay Gheymark Fabellon

MAYNILA - Hirap ang bayan ng Naujan sa Oriental Mindoro na pagkasyahin ang natitira nitong pondo para bigyan ng ayuda ang mga residenteng nasalanta ng bagyong Quinta.

“Dahil limitado ang aming budget, uunahin naming mabigyan itong totally damaged at itong nasirang bangka dahil kailangan ng hanap-buhay dahil mangingisda po siyempre,” sabi ni Naujan Mayor Mark Marcos.

Sa tala ng lokal na pamahalaan, 816 ang nawasak na mga bahay sa bayan habang ang may damage naman ay nasa higit 5,000.

Naantala ngayong Miyerkoles ang pag-dispatch ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan na magsasagawa ng pagtitiyak sa bilang ng mga nasirang bahay, bangka at pananim dahil sa muling pagbuhos ng malakas na ulan.

“Sa Biyernes maaring matapos ang aming validation saka namin pagkakasyahin ang aming inilaan para dito po sa mga totally damaged house at nasiraan ng bangka at pananim ay makaka-ayuda,” sabi ni Marcos sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Paliwanag ni Marcos na limitado na ang kanilang pondo dahil na rin sa pagresponde sa COVID-19. Bukod pa dito, kailangan din nllang magtira ng kaunti para sa buwan ng Nobyembre, Disyembre at Enero.



“Sa karanasan ko po, ito pong aming bayan at partikular itong mga bayan dito sa ating lalawigan ay madalas na dinadaanan ng bagyo tuwing November, December at January. So kailangan naming magtira para may pagrespode kami sa mga susunod na mga buwan pa,” sabi niya.

Balak nilang magbigay na lamang ng financial assistance sa halip na materyal sa mga nasalanta ng bagyo.

“Para mabilis po dahil kung material assistance po ibibigay namin doon sa mga nasiraan ng bahay at bangka baka magtagal pa dahil alam nyo naman ang procurement process, matagal at ang mga materyales baka kulang dahil marami rin bayan dito sa lalawigan ang naapektuhan ng bagyong Quinta,” sabi niya.