Bayan ng Butig di pa rin nakakabangon 4 taon matapos ang giyera

BUTIG, Lanao del Sur — Buwan ng Nobyembre taong 2016 nang nanumpa ng katapatan sa ISIS ang Maute group sa bayan na ito, kung saan din unang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Maute at militar.

Pero 2020 na, o 4 taon na ang nakalilipas, ay bakas pa rin sa ilang mga bahay at istraktura sa Barangay Ragayan ang nangyaring bakbakan.

Maging ang Ragayan Elementary School na nag-iisang paaralan dito ay butas-butas pa rin sa tama ng mga bala.

Tinitiis na lang ng mga estudyante’t guro kung sila'y nababasa kapag umuulan habang nagkaklase.

"Masakit, kasi nag-aaral kami, inuulanan. Tapos, 'pag nagsusulat si Teacher, yung blackboard namin, na-e-erase dahil (nababasa ng tubig) ulan," ani Norjanah Nabil, estudyante sa naturang paaralan.

"Nahihirapan kami, yung bata namin," emosyonal naman na sabi ni Namraida Bao, ang principal ng paaralan.

Hindi pa rin napalitan ang mga gamit na nasira at nasunog sa labanan. Ang natirang mga aklat, nabasa na rin sa ulan.

Ayon kay Bao, ilang ahensya na ng pamahalaan ang pumunta at nangakong aayusin ang paaralan, pero tila walang nangyayari.

Naghihintay rin sila ng aksyon mula sa Bangsamoro government, pero ang International Committee of the Red Cross (ICRC) lang daw ang tumugon rito.

"Nakikita namin na nagkaklase ang mga bata na sa ganitong kondisyon ang eskwelahan, sira-sira... So we were worried na kung magkaroon ng malakas na lindol, habang nagkaklase ang mga bata, baka bumigay yung structure," kuwento ni Zulficar Pangato, water and habitat engineer ng ICRC.

Sa "cash for work" ng ICRC rin kumuha ng ipangtutustos sa pag-aaral ng mga anak ang mga residenteng 'di pa nakabangon mula nang maapektuhan ang kabuhayan dahil sa digmaan.

At sa gitna nito, muli namang sinubok ang komunidad dahil sa pandemya.

Pero determinado ang paaralan na itawid ang edukasyon ng mga bata kahit bubunuin ito ng 5 guro lang dahil 'di rin makapag-assist ang mga magulang na hindi rin nakapag-aral.

Hindi naman maiwasan ng mga residente na mainggit sa atensyon at tulong na ibinubuhos sa lungsod ng Marawi, lalo’t puspusan ngayon ang pagtatayo ng istraktura sa tinaguriang most affected area.

Mas matinding giyera sa pagitan ng Maute-Abu Sayyaf groups at militar ang nangyari sa Marawi mula Mayo hanggang Oktobre 2017.

Nangako si Task Force Bangon Marawi Secretary Eduardo del Rosario na titingnan rin nito ang programa ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng Butig.

Sa ngayon, sinisikap ng barangay na ibangon ang mga sarili at mamuhunan sa kinabukasan ng susunod na henerasyon.

Naniniwala kasi sila na ang paglaban sa kahirapan ay paglaban din sa pag-aaklas at digmaan.

—Ulat ni Roxanne Arevalo

