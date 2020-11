Ayuda hiling ng mga nasalanta ng bagyong Rolly sa Camalig, Albay

Kailangan ng mga taga-Camalig ng pagkain at housing materials para makapagsimula muli matapos ang pananalasa ng bagyong Rolly. Photo Courtesy: Carlos Baldo Jr.

MAYNILA - Nananawagan ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Camalig, Albay ngayong nasalanta ng lahar flow ang mga residente at hindi pa makakauwi sa kani-kanilang bahay.

Sa Teleradyo, sinabi ni Camalig Mayor Carlos Baldo Jr. na karamihan sa mga residente ay nasa evacuation center pa at hindi pa makabalik sa kani-kanilang bahay dahil balot pa ng lahar mula sa Bulkang Mayon ang kanilang mga bahay.

Kailangan umano nila ng pagkain at housing materials para makapagsimula muli.

Ang iba, wala na talagang uuwiang bahay matapos ang bagyong Rolly, na tumama nitong Linggo.

"Pinakakailangan po namin mga food packs, pagkain, kung mayroon din pong housing materials. 'Yun din po ang kinakailangan namin para maibigay doon sa mga nawalan ng bahay, 'yung mga natanggalan ng bubong para makabalik kami sa normal," ani Baldo.

"Talagang paubos na ang pondo ng LGU pero siyempre ang mga pinunong bayan, maghahanap at maghahanap para mabigyan natin lahat ng nasalanta nitong bagyo na ito," dagdag niya.

Linggo nang tamaan ng Super Typhoon Rolly ang Bicol region at ilan pang lugar sa bansa.

Ang pagbagyo ay nagdulot ng pag-apaw ng lahar mula sa Bulkang Mayon, na isinisisi ng ilang residente sa quarrying operations sa lugar.

Ipinatigil na ng Albay LGU ang quarrying operation sa paligid ng Bulkang Mayon, ayon kay Albay Governor Al Francis Bichara.

Paliwanag ni Bichara, hinihintay pa sana aniya ang opisyal na abiso mula sa Department of Environment and Natural Resources pero nagdesisyon na siyang ipasuspinde na muna ito para wala nang debate at kontrobersiya.

"Normally kailangan ng opisyal na komunikasyon. Pero ayaw ko na makipagtalunan, mas malaki ang problema namin dito. Suspendehin ko muna para wala na masyadong kontrobersiya dito eh. I mean hindi ko ito kailangan ngayon eh," ani Bichara.