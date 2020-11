ALAMIN: Paano masabing kaya nang ilagay ang buong Pilipinas sa MGCQ?

Pinuntahan ng ilang commuter ang relocated bus loading and unloading area sa Agham Road sa Quezon City noong Oktubre 15. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Posibleng isailalim ang Pilipinas sa modified general community quarantine, ang pinakamaluwag sa 4 quarantine protocols na inilatag ng gobyerno, pagdating ng unang quarter ng 2021.

Pero paano nga bang masasabing handa na ang buong bansa para rito?

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere, may mga pamantayan silang tinitingnan para masabing handa na ang buong bansa para rito.

Mayroon aniya silang "gatekeeping indicators" at mga target at milestones para makamit ito, gaya ng epektibong surveillance at contact tracing.

Watch more in iWantTFC

Kasama rin aniya ang pagsunod sa distancing protocols at minimum health standards.

"Itong gatekeeping indicators natin, this is your efficient surveillance system, efficient contact tracing, 'yung mga tao nagmi-minimum public health standards at nakakapag-enforce tayo sa local governments natin," aniya.

Pero ang grupong OCTA Research, nakakita ng pagsirit ng COVID-19 cases sa ilan pang lugar. Nababahala rin sila na posibleng makaranas ng pagdami ng pumupunta sa mga ospital sa Makati, Malabon, Baguio City, Iloilo City, Catarman, at Pagadian.

Sang-ayon man si Vergeire sa mga agam-agam ng grupo, giit niya na gumagawa na ng hakbang ang mga lokal na pamahalaan para mapigilan ang pagkalat ng virus.

"If only LGUs will be able to achieve these gatekeeping indicators by the end of December, we have set that targeted milestone, by the end of the first quarter next year all LGUs hopefully will be in the MGCQ stage," aniya.

Nitong Nobyembre 4, aabot sa 987 dagdag na kaso ng coronavirus ang naitala sa Pilipinas. Sa kabuuan, nasa 388,137 ang bilang ng mga nagkaroon ng COVID-19 sa bansa.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News