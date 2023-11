VIRAL: 2 snatcher sa Binondo, nasakote ng taumbayan

Sapul sa CCTV ng Barangay 289 sa Binondo, Maynila ang pagbuntot ng dalawang snatcher na na kapwa naka-suot ng helmet sa mag-asawang biktima nila nitong araw mismo ng Undas.

Kita sa CCTV na inabangan na ng dalawa ang kanilang biktima at kumuha lang ng tiyempo para hablutin ang dalang gamit ng mga biktima.

"Yung snatcher nagtago po dun sa may poste tapos yung dalawang mag-asawa dito po dumaan. Hindi ko po gano napansin, nagulat na lang po ako na biglang sumulpot na lang po yung lalaki tapos yung motor po yung kasama andon na po," kuwento ng isang testigo.



Watch more News on Kita sa CCTV na inabangan na ng dalawa ang kanilang biktima at kumuha lang ng tiyempo para hablutin ang dalang gamit ng mga biktima. Courtesy: Barangay 289Watch more News on iWantTFC

Nang makuha ang kanilang pakay, agad na sumakay sa motorsiklo ang dalawa at pilit na tumakas.

Pero dahil naalarma na ang publiko, nagtulong-tulong na ang barangay at ang mga tambay sa lugar.

Nagmistulang patintero ang eksena sa paghahabol sa mga suspek.

"Dumaan sa Quintin Paredes hanggang sa pumasok ng Ongpin…medyo traffic, pinilit nung dalawang snatcher na lumusot hanggang sa bumangga sila don sa sasakyan, pumasok dun sa Yuchengco street, dun na-corner yung dalawa," kuwento ng barangay chairman ng Barangay 289 na si Nelson Ty.

Nasakote ang dalawa sa at dito nadiskubre na dati na rin pala may record sa pulisya ang mga suspek.

Nabawi mula sa mga suspek ang gamit ng ginang na naglalaman ng P18,000.

Sa imbestigayon, kagagaling lang sa pamimili ng mag-asawa at pauwi na sana sa Bulacan para mag-Undas nang mahablutang ng gamit.

Naibalik naman agad ang gamit ng biktima na tumanggi nang magsampa ng reklamo.

Depensa ng mga suspek, hindi naman talaga nila gawain ang mang-snatch pero nadala lang anila sila sa pangangailangan.

"Nangailangan lang po sir, (dahil) may sakit po yung anak ko sir," kuwento ng naaresto na si alyas "Apol."

Pero lumalabas sa record, may nakabinbin na rin pala mga kaso ang dalawa.

"Yun victim po hindi na po siya interested mag-file ng complaint so after ilang oras po, nirelease po namin itong dalawang suspek pero…meron po silang warrant of arrest na naka-pending," ani Police Maj. Richard De Jose, Chief ng Gandara-PCP

Nakakulong na ang dalawang suspek sa Meisic Police Station sa Binondo na sasampahan ng karagdagang kaso dahil sa illegal gambling.

Paalala ng pulisya, mag-doble ingat sa kalsada dahil ang kawatan ay nakaabang lang na makakuha ng pagkakataon para makapang-biktima.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News