Pasay police chief, 26 tauhan sinibak dahil sa POGO hub malapit sa istasyon

Sinibak sa pwesto ang hepe ng pulisya sa Pasay at 26 nitong tauhan dahil sa POGO hub malapit sa isang police sub-station na sinalakay ng mga awtoridad kamakailan dahil sa umano'y sex trafficking.

Iniimbestigahan kung may kapabayaan sa tungkulin si Pasay police chief PCol. Froilan Uy, ang commander ng substation, at 25 non-commissioned officers, ayon kay Philippine National Police (PNP) spokesperson PCol. Jean Fajardo.



Itinalaga si PCol. Mario Mayames bilang officer-in-charge ng Pasay police.

"Ngayon ay tumatakbo yung pre-charge investigation. Antayin natin yung resulta kung magkakaroon ng probable cause ay makikita natin diyan. On the part of the chief of police and the sub-station commander, obviously yung ating prinsipyo ng command responsibility," ani Fajardo.

"As to the other personnel ay titingnan kung may neglect of duty, kung nagkaroon ba ng pagpapabaya in terms of environment scanning doon sa lugar nila, kung matagal na po nag-eexist itong POGO na ito at may mga illegal activities... Kung meron nangyayari diyan within your knowledge at wala kang ginawa, then you will be charged with neglect of duty."



Nauna na ring nanawagan si Interior Secretary at Napolcom Chair Benjamin Abalos Jr. sa PNP na sibakin sa pwesto ang hepe ng Pasay police at iba pang tauhan nito.



Nagtataka kasi ang opisyal kung paano nakalusot sa kanilang pamamahala ang mga ilegal na aktibidad sa POGO hub.



Bumuo rin ang PNP Internal Affairs Service ng special investigation task force para imbestigahan ang 27 pulis para alamin kung may kapabayaan ba ang mga ito.



Oktubre 27 nang magkasa ng operasyon ang mga awtoridad sa nasabing POGO hub dahil sa mga report ng umano'y may iligal na aktibidad dito kabilang na ang sex trafficking at love at crypto scams.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News