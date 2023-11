MAYNILA — Naaresto ang isang lalaking gumamit ng pekeng baril para nakawan ang isang babae sa barangay Parada, Valenzuela City nitong Huwebes ng gabi.

Kinilala ang suspek na si alyas Jin.

Kuwento ng biktima na si Zarina Verano, naglalakad sila ng kaniyang nobyo sa Parada Road bandang alas-8 ng gabi nang harangin sila ng naka-bisikletang suspek.

Dito na naglabas ng baril si Jin at nagdeklara ng holdap.

“Hinablot niya ang bag ko, sabay umalis siya. Natakot kami ng boyfriend ko kasi may baril na dala. Tumakbo po kami at humingi ng tulong. Sakto may umiikot na mobile ng pulis, pinara namin at humingi kami ng tulong,” sabi ni Verano sa ABS-CBN News.

Nakahingi ng saklolo ang biktima at ang kaniyang nobyo, hangga't sa naaresto si Jin.

“Pinasakay kami sa mobile at tinuro namin saan papunta ang holdaper. Noong nahabol, hinarang ng mobile ang naka-bike na holdaper. Kinlaro namin sa pulis na siya ang nagholdap sa amin,” ani Verano.

Nakuha kay Jin ang shoulder bag ng biktima na naglalaman ng wallet, school ID card at perang umaabot sa P1,000.

“Na-trauma ako kasi pang-tuition ko po iyon. Inutang ko pa ang pera na iyon. Kinabahan ako na baka hindi ako makapag-exam,” ani Verano

Katuwiran naman ni Jin, “Wala po. Wala po kasi kami, kailangan ko ng pang-upa sa bahay dahil sa kalsada lang kami nakatira."

Masasampahan ng kasong robbery with threat and intimidation at paglabag sa Comelec gun ban si alyas Jin.