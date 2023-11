Ginang sa Cabuyao nahulog sa hukay, natusok sa bakal

Natuhog ng dalawang bakal sa katawan ang isang 31-anyos na ginang matapos mahulog sa ginagawang kalsada sa Barangay Baclaran, Cabuyao, Laguna nitong Biyernes.

Kinilala ang biktima na si Jamie Hatulan, single mom, na bibili lang sana ng hapunan nang mangyari ang aksidente.

Ayon kay Jacklyn Hatulan, kapatid ng biktima, tumatawid si Jamie sakay ng motor sa isang kapirasong bakal na daanan na ipinatong sa ibabaw ng hinukay na kalsada nang bigla itong bumigay.

“‘Yung motor ilalabas po niya, bigla pong bumigay itong daanan po namin. Kaysa po siya’y madaganan ng motor, tumalon pa siya doon. E tumusok na ho siya pag talon niya,” ani Jacklyn.

Bumagsak sa mga bakal si Jamie at natusok ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan.

Natuhog din ng isa pang bakal ang kanyang likuran na tumagos sa kanan niyang tagiliran.

Tulong-tulong ang mga residente at gumamit ng grinder para maputol ang mga bakal at maiangat siya.

Nakaligtas siya matapos ang tatlong oras na operasyon sa ospital para matanggal ang mga bakal.

