Driver sa Laguna road crash negatibo sa alcohol test: pulisya

MAYNILA — Nagnegatibo sa alcohol test ang drayber ng pick-up truck na sumalpok sa dalawang traysikel na ikinamatay ng 4 na magkakamag-anak at ikinasugat ng 6 iba pa.

"Nagkaroon at naimbestigahan ang drayber ng pick-up so bale po eh ang initial eh mayroon siyang pagkukulang dahil mabilis ang takbo kaya lang po ito pong resulta ng liquor test na ginawa sa kaniya ay nag-negative," ani Calamba police chief PMaj. Jameson Aguilar sa Teleradyo Serbisyo.

Miyerkoles, Undas nang sumalpok ang pick-up sa dalawang tricycle sa Calamba. Sakay ng isa sa mga traysikel sina Gilbert Palupit, ang misis niyang si Aileen, at ang anak na sina Ma. Aleisha Gale at Akisha Gillen.

Dead on the spot na si Gilbert habang dead on arrival naman sa ospital sina Aileen at Aliesha. Pumanaw naman habang pinapagamot sa ospital si Akisha.

Ayon kay Aguilar, posibleng late nang nakuha ang resulta ng alcohol test dahil kinailangan pa ng permiso ni Abitria, na pinagagamot pa noon sa ospital, bago gawin ang test.

Iginiit din ni Aguilar na "nangangamoy-alak" ang drayber sa kasagsagan ng krimen.

"Nangangamoy alak po talaga siya and may statement na binitawan ang doktor pero ang result ng doktor ay nagkaroon ng negative na resulta. So mayroon naman siyang kasamang lawyer during that time and investigator on case," aniya.

Sa ngayon, sinasagot na ng pamilya ng drayber ang mga gastusin ng mga biktima sa ospital. Gayunman, desidido pa rin ang pamilya ng mga naulila na kasuhan ang drayber dahil sa nangyari.

"Para sa mga pamangkin kong nasa ospital at para din sa hustisya," sabi ng kapatid ni Gilbert na si Celia Lerio.

Wala pang petsa kung kailan ililbing ang apat dahil pinoproseso pa ang kanilang mga kaukulang dokumento gaya ng death certificate.