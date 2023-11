Driver ng truck nakabangga ng 2 traysikel sa Laguna, kinasuhan na

MAYNILA — Sinampahan na ng mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, at multiple damage to properties ang driver ng pick-up truck na nakabangga ng 2 traysikel sa Calamba City, Laguna.

Kasama ang mga pulis at kamag-anak ng mga biktima nang isampa ang formal complaint sa Laguna Provincial Prosecutor's Office.

Namatay sa aksidente noong Undas ang mag-asawang Gilbert at Aileen Palupit at ang 2 nilang anak na may edad 11 at 4 na sakay ng traysikel at patungo sana sa Sariaya, Quezon para magbakasyon.

Sugatan din ang mag-asawang fruit vendor na sakay ng isa pang traysikel.

Nagtamo rin ng sugat ang pick-up driver at kanyang kasama.

Ayon sa Calamba City Police, nananatili sa ospital ang driver pero nakaposas na siya sa kaniyang kama.

Sinabi ni Police Major Jameson Aguilar, deputy chief of police ng Calamba City Police Station, lumabas na ang alcohol test sa drayber pero inaanalisa pa nila ang resulta.

Naoperahan na ang 9 taong gulang na batang sugatan sa aksidente pero ang kaniyang kapatid na 12-anyos ay nananatiling kritikal ang kalagayan.

Tumulong naman daw ang pamilya ng nakasagasa sa mga gastusin sa ospital at gastusin sa burol.