8 sasakyan sa 2 magkahiwalay na karambola sa NLEX

Nasangkot sa dalawang magkasunod na karambola sa North Luzon Expressway ang nasa walong sasakyan, pasado alas diyes kagabi.

Ayon sa NLEX Command Center, unang nagkabanggaan ang tatlong AUV at isang SUV, sa southbound lane sa may Bocaue, Bulacan ng 10:30 kagabi.

Kwento ni Len Buraga, pasahero ng isa sa mga nabanggang AUV, galing sila ng kanyang pamilya sa bakasyon sa Pangasinan at pauwi na sana sa Las Piñas.

Kasagsagan ng malakas na ulan sa NLEX nang mangyari ang aksidente.

"Huminto po 'yung nasa harapan namin so huminto rin po kami pero hindi po kami mabilis. Dahan-dahan lang tapos pagkahinto ng asawa ko maya-maya kumalabog sa likod kaya alam na namin talaga na mayroon na nangyari," kwento ni Buraga.

Ayon naman kay Raymond Palisoc, na driver na isa pa sa AUV na naaksidente, siyam sila sa sasakyan at galing din ng Pangasinan papunta ng Marikina para makipaglamay.

"Nagpreno po 'yung nasa harap namin tapos nagpreno rin kami kaso lang parang inabot yata ganon (malakas ho ba yung ulan noon?) opo," kwento ni Palisoc.

Walang nasugatan sa insidente.

Ilang minuto lang ang lumipas, nagkarambola rin ang apat na sasakyan sa bahagi ng Balagtas, Bulacan.

Nagkabanggaan ang isang pick up, dalawang kotse, at isang L300 van.

Bahagyang nagtamo ng minor injury sa bandang kilay ang isa sa mga sakay ng kotse.

Kwento ni Cedric Posadas, isa sa pasahero ng kotse, pauwi na sila sa Calamba, Laguna matapos gunitain ang Undas sa Pangasinan.

"Yung nasa harap po namin is yung hilux and then may truck po sa harap niya and then parang nag sudden brake siya tapos pagreaction ni tatay hindi na po enough 'yung time para tumigil. Actually nagslide na po 'yung kotse namin doon."

Nabasag ang windshield ng L300 van na ikaapat sa mga naaksidenteng sasakyan.

Galing sa Baliwag, Bulacan ang mga sakay nito at pauwi na sa Meycauayan.

"Nakasunod ako sa kanila eh hindi ko na rin maano. Nag apply ako ng brake pero hindi kinaya kaya natamaan ko rin accent na sasakyan," ayon kay Jonnel Mamenta, driver ng L300 van.

Bago maghatinggabi kanina ay agad din naalis ang mga sasakyan sa gitna ng expressway, para hindi magdulot ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar.

Hindi na magsasampa ng kaso ang mga apektado sa magkahiwalay na insidente.