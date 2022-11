MANADO, INDONESIA - Nakiisa ang mga Pilipino sa Indonesia sa pagdiriwang ng buwan ng wikang Indonesia at Literatura ngayong taon sa pamamagitan ng Bercerita Untuk Anak o Storytelling with Children. Inorganisa ito ng Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara o Regional Agency for Language in North Sulawesi at isinagawa sa tanggapan ng Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara sa Manado.

Kabilang sa mga guest storyteller sa nasabing event sina Philippine Consul General to Manado Angelica C. Escalona, Mrs. Elisa Meijer Ari Dartomo, Head ng Association of the Spouse of Male Employees/Women Employees of the state electric company PLN (Suluttenggo Region), at Mr. Aditya Kurniawan ng Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Si CG Escalona kasama ang Head ng Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Mr. Januar Pribadi, S.IP., M.M. (seated, center), mga storyteller, mga estudyante at iba pang bisita sa okasyon

Ayon pa sa Konsulado, binasa ni Consul General Escalona sa wikang Bahasa Indonesia ang kanyang paboritong kwento noong siya ay bata pa sa limampung elementary school students sa Manado na “The Legend of the Piña ” o Alamat ng Piña noong October 22, 2022. Kasalukuyang nag-aaral si CG Escalona ng Bahasa Indonesia.

Si PH Consul General to Manado Angelica C. Escalona habang binabasa sa wikang Bahasa Indonesia ang Alamat ng Piña

“I hope that the young people of Indonesia will learn more about their next-door neighbor, the Philippines. North Sulawesi is geographically very close to Mindanao and we share many similarities , ” sabi ni CG Escalona.

Ang mga mag-aaral na nakilahok sa storytelling ay nagmula sa apat na elementary schools sa Manado, Indonesia: Elementary School (SD) 36 Manado, SD 11 Manado, SD Citra Kasih and Eben Haezer 1 Christian Elementary School.