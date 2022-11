Kabilang ang Justice Cecilia Muñoz Palma Senior High School sa mga pampublikong paaralan na exempted sa mandato ng Department of Education (DepEd) na full face-to-face classes, na sinimulang ipatupad noong Miyerkoles.

Mahihirapan kasing ipatupad ang full face-to-face classes, lalo't higit 10,000 ang estudyante sa paaralan, kaya tuloy muna sila sa blended learning.

Kabilang sa mga estratehiyang ipinatupad ng paaralan upang matugunan ang dami ng mga estudyante ang paghahati ng classroom para magkasya ang 2 klase, pagkakaroon ng morning at afternoon shift, at salitang in-person classes at distance learning kada linggo.

"Ang classroom lang namin, kung walang hati, 60 lang iyon. Nahati, nagiging 120," kuwento ng principal na si Almario Aurelio.

Sa kabila ng mandatong full in-person classes sa public schools, puwedeng ipagpatuloy ang blended learning sa mga paaralang kulang sa pasilidad, sabi ngayong Huwebes ni DepEd Spokesperson Michael Poa.

"We find in-person classes to be most advantageous for our learners. But at the same time, we also need to be concerned about their safety and welfare," ani Poa.

"Kung highly congested po ang ating mga paaralan, iyan po talaga pinagbibigyan na mag-continue sa blended learning modality until maayos po iyong sitwasyon in terms of iyong mga classroom shortages at kakulangan sa learning resources," dagdag niya.

"Lahat ng estratehiya po ay nagamit na ng ating mga eskuwelahan. Bago sila humingi ng kapahintulutan na magkaroon ng blended learning ay tiningnan muna lahat ng mga posibilidad," sabi naman ni Wilfredo Cabral, direktor ng DepEd sa National Capital Region.

Sa Quezon City, hinihikayat naman ng schools division office na magsuot pa rin ng face mask ang mga estudyante kahit pa voluntary na ang pagsusuot nito sa indoor areas.

Inaantabayanan naman ng mga pribadong paaralan ang pormal na direktiba ng DepEd ukol sa indoor masking, ayon sa grupong Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines.

PINABABALIK NA GADGET?

Muli namang nilinaw ng DepEd ang konteksto ng pagpapasauli nito ng laptop na ipinahiram sa mga guro noong kasagsgaan ng purong distance learning.

"Naglabas po kasi ng memo back in 2020... na nagsasabi na, as an exception lang po, ma-release at mapahiram ang gadgets found in our computer labs in our schools sa mga teachers," paliwanag ni Poa.

"These are gadgets that are actually the property of the schools themselves, 'no. Hindi po ito 'yong mga ini-issue natin sa teachers. At nakasaad din po sa memo na ito... that the teachers are required to return the devices upon the resumption of regular classes," dagdag ni Poa.

Ayon sa DepEd, puwede namang magpasa ng request ang mga guro sa kanilang school head kapag kailangan pa talaga nila ng gagamiting laptop.

May mga ipinamahagi rin umanong gadgets ang mga lokal na pamahalaan sa mga guro.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News