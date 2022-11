Clearing operations sa New Bilibid Prisons sa Muntinlupa City, Nobyembre 10, 2022. ABS-CBN News/File



MAYNILA — Aminado ang pamunuan ng Bureau of Corrections na nakatutulong ang gang system sa New Bilibid Prison (NBP) para sa pamamahala at pagdidisiplina sa mga bilanggo dahil sa kakulangan ng tauhan.

Ito'y sa kabila ng pagkakadawit ng 3 Bilibid gang sa pagpaslang sa mamamahayag na si Percival Mabasa, mas kilala bilang Percy Lapid.

Ayon kay Bureau of Corrections acting Director General Gregorio Catapang Jr., 6,000 ang kapasidad ng NBP, pero umaabot na sa 30,000 ang mga bilanggo kaya mahirap silang mabantayan.

“Talagang mapipilitan kang makiusap sa kanila na magkaroon sila rin ng kanilang organisasyon para makatulong sila kasi hindi naman namin sila mababantayan lahat sila, sabay-sabay,” saad ni Catapang.

BILIBID GANGS, PERCY LAPID

Nitong nakaraang buwan, sinabi ng umano'y gunman na si Joel Escorial na galing sa Bilibid ang utos na patayin si Mabasa. Ilang oras matapos humarap si Escorial sa media, namatay ang Bilibid inmate at itinuturong middleman sa pagpaslang na si Jun Villamor.

Ayon sa kapatid ni Villamor, nag-text ito na, "Kapag nawala ako, iparating kina Joel na ang nag-utos 3 na commander dito, Sputnik, Happy Go Lucky at BCJ" na mga gang sa Bilibid.

"Galing sa opisina ang utos sa kanila," dagdag niya.

Napag-alaman ng isang independent autopsy kamakailan na namatay si Villamor dahil sa plastic bag suffocation. May natagpuan ding shabu sa kaniyang katawan.

Nitong Miyerkoles, ipinrisinta ng BuCor ang libu-libong kontrabado na isinuko at nakumpiska mula sa inmates, kabilang ang mga armas, cellphone, ilegal na droga, at higit 7,000 lata ng beer na ibinebenta ng P1,000 ang isa.

REPORMA

Nais ni Catapang na paigtingin ang reporma sa NBP, tulad ng pagpapalakas ng pagbabantay at programa para sa paglaya ng mga naaangkop na bilanggo upang mabawasan ang populasyon sa loob.

“Paiigtingin ko ‘yung aking intelligence at sinabihan ko po ‘yung aking mga commander, ‘Eh, one-strike policy po kayo. Huwag niyo akong pilitin na ako pa mag-iinspeksyon diyan sa kubol kasi ‘pag nag-inspect ako, eh mananagot kayo,’” ani Catapang.

Ayon kay Raymund Narag, assistant professor sa School of Justice and Public Safety ng Southern Illinois University, masyado nang malalim ang “criminogenic culture” sa NBP na mahabang panahon nang tinatangkang basagin ng mga dumaang administrasyon.

Aminado si Narag na nakatutulong ang gang system para maging organisado ang bilangguan kaya hindi ito ang dapat sugpuin.

Suhestiyon niya na lumikha ang pamahalaan ng maliliit na pasilidad sa bawat rehiyon na kayang humawak ng hanggang 800 preso.

"I think that's one of the ways na mabasag natin 'yung criminogenic culture na na-develop sa New Bilibid Prison," saad ni Narag.

“Kahit napakagaling ng BuCor director general, mag-tumbling-tumbling man siya diyan, it’s so hard to operate a super mega prison… Kahit na anong galing ng mga empleyado diyan, kahit anong dami ng aso na gagamitin natin para sa paggagalugad, kahit anong electronic monitoring system natin, hindi kakayanin kasi it's very much rooted na sa pamamahala ng kulungan 'yung nangyari sa Bilibid," dagdag niya.

Pero sa ngayon, maaari muna aniyang isapormal ang mayores system basta magkakaroon ng selection criteria sa mga itatalagang inmate-leader.

Mahalaga rin aniya na madagdagan ang resources at mga empleyado ng NBP.

“[There’s] too much dependence ng mga jail or prison officers natin doon sa resources ng mga inmates sa loob,” saad ni Narag.

"Ibibigay natin ang ilang responsibilidad sa mga inmate leaders sa pagtatakbo ng selda pero dapat ang mga empleyado pa rin ang siyang nasusunod."

Para kay Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) President Arsenio “Boy” Evangelista na namatayan din ng anak dahil sa krimen, nakababahala ang anya’y tila walang katapusang kultura ng korapsyon sa NBP.

“Nakakalungkot talaga. Tila yata wala nang katapusan itong culture of corruption being done with impunity. Parang ang nangyayari, wala nang gobyerno sa atin,” saad ni Evangelista.

Para kay Evangelista, mahalaga rin na bigyan nang maayos na pasilidad at pagtrato sa mga bilanggo.

“Hindi humane standard ‘yung kondisyon po nila kaya they engage sa all illegal activities. Parang impiyerno sa lupa ito so wala na silang kinatatakutan tutal ang mindset nila, ‘Nasa impiyerno na ako eh,’” aniya.

